Von Martin Mühlfenzl

Es ist eine Idee mit viel Charme, die Haars Bürgermeister sowie sein Vaterstettener Amtskollege und der Chef des Truderinger Bezirksausschusses auf den Tisch gelegt haben. Ein Radschnellweg auf Stelzen inmitten einer der meistbefahrenen Bundesstraßen der ganzen Region, auf dem Radler autark vom Autoverkehr sicher dahinrauschen können. Als schöne Nebeneffekte begleiten dieses Projekt, dass etwas für das Klima getan wird und Stadt und Region noch enger zusammenrücken. Allerdings muss die Idee weitergedacht werden und darf nicht an Gemeinde- oder Stadtviertelgrenzen enden.

Es ist richtig, nach Lösungen zu suchen, die das Fahrrad noch attraktiver und zu einer echten Alternative zum Auto werden lassen. Dem geplanten Radschnellweg vom Münchner Norden nach Garching und Unterschleißheim etwa, dessen Bau im kommenden Jahr beginnen soll, wird ein Potenzial von mehr als 8000 Nutzern am Tag vorhergesagt - vorsichtig geschätzt. Das liegt auch daran, dass er an der Technischen Universität sowie an prosperierenden Wirtschaftsstandorten mit U- und S-Bahnanschluss enden wird. Hier im Norden werden auf sinnvolle Art wichtige Verkehrsknotenpunkte und Begegnungsstätten verknüpft und Erweiterungen zum radial ausgerichteten S-Bahn-Netz geschaffen. Ein Radschnellweg über der B 304 besitzt ebenfalls Potenzial: Vor allem Pendler, die in die Landeshauptstadt oder in umgekehrter Richtung in den Landkreis unterwegs sind, könnten diese Trasse nutzen und auf das Auto verzichten.

Allerdings reicht ein Radschnellweg von Vaterstetten über Haar bis Trudering alleine nicht aus. Und es dürfen andere wichtige Infrastrukturprojekte wie etwa eine Verlängerung der Tram von Berg am Laim in den Osten nicht gefährdet werden. Vielmehr muss die Anbindung eines stark frequentierten Radwegs etwa an die S-Bahnhöfe mitgedacht werden, wie auch die notwendigen Erweiterungen bestehender Strecken. Und mehr noch, der Blick darf nicht nur in die Stadt und den urbanen Landkreis München gerichtet werden, die Region muss verstärkt eingebunden werden. Dazu braucht es etwa auch weitere Angebote tief in den Landkreis Ebersberg hinein.