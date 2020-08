Von Martin Mühlfenzl

Die Angst geht um in Ottobrunn. Furcht vor jahrelangem Baulärm, vor immer mehr Verkehr im beschaulichen Vogelviertel, vor dem Verlust des Gartenstadtcharakters, der Zerstörung wichtiger Grünflächen und einem Wertverlust der eigenen Immobilien. Viele dieser Ängste haben ihre Berechtigung und müssen ernst genommen werden. Nachverdichtung, dieser scheußliche Begriff, der nicht mehr bedeutet, als dass freie Flächen in Städten und Gemeinden bebaut werden, stößt nicht nur in Ottobrunn regelmäßig auf Ablehnung - und ist doch eines der wichtigsten Instrumente, um dem Druck auf dem sich immer weiter erhitzenden Wohnungsmarkt etwas entgegen zu setzen.

Mehr noch, es ist eine Gerechtigkeitsfrage. Das Wachstum im bevölkerungsreichsten Landkreis des Freistaates ist nicht aufzuhalten - auch nicht im besonders dicht besiedelten, weil flächenmäßig kleinen Ottobrunn. Die Kommunen stehen daher in besonderer Verantwortung, Menschen bezahlbaren Wohnraum anzubieten - vor allem jenen, auf die sie selbst angewiesen sind und die sich das Leben im Münchner Großraum sonst nicht mehr leisten könnten: Erzieherinnen und Kinderpfleger, Pflegekräfte, Rathausangestellte, Bauhofmitarbeiter und so viele mehr. Und natürlich auch jenen, die in Notlage geraten sind und auf Hilfe angewiesen sind. Das Thema Wohnen ist längst zu einer der bestimmenden sozialen Fragen dieser Region und dieser Zeit geworden - und es muss gewürdigt werden und ist nur richtig, wenn sich Kommunen wie Ottobrunn allen Widrigkeiten zum Trotz darum bemühen, Antworten zu finden.

Bürgermeister und Kommunalpolitiker müssen die Ängste derjenigen ernst nehmen, die sich vor Veränderungen in ihrem gewohnten Lebensumfeld fürchten. Sie müssen das Gespräch suchen und erklären. Von der Angst aber dürfen sie sich nicht leiten lassen, wenn es darum geht, den eigenen Ort weiterzuentwickeln und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um so dringend benötigten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ottobrunn ist auf dem richtigen, mutigen Weg - andere Kommunen sollten dem Beispiel folgen.