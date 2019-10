Zuerst stutzt man: Planegg eine fahrradfreundliche Gemeinde? Eine Kommune, dauergestresst durch drei der verkehrsreichsten Straßen im Landkreis München: die Germeringer, die Pasinger und die Münchner Straße. Wo man sich als Radfahrer gescheucht und verfolgt vom motorisierten Massenverkehr fühlt, mitunter sogar in Lebensgefahr. Und das ist genau der Punkt, den auch die Gutachter der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern und die Planegger Teilnehmer aus dem Rathaus und vom ADFC ansprachen: In Sachen Staatsstraßen sind Kommunen auf das Wohlwollen des Staates und seiner Behörden angewiesen - und das ist leider oft nur rudimentär vorhanden. Anträge auf Tempolimits werden oft im Schneckentempo bearbeitet, es hapert an der Kommunikation. Umso erstaunlicher ist, dass es Planegg im Prinzip geschafft hat, die eigenen Ortsstraßen den heutigen Bedürfnissen von Radlern und Fußgängern weitgehend anzupassen. Der erkennbare Wille der Planegger Politik und Verwaltung, die Sicherheit für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, ist nun durch diese Auszeichnung als fahrradfreundliche Kommune gewürdigt worden. Es bleibt viel zu tun, etwa in der Bahnhofstraße. Es reicht nicht, dass dort einst Piktogramme aufgemalt wurden, die man heute kaum noch erkennt. Der Titel bedeutet, dass die Gemeinde weitermachen und mehr Rechte für Radler gegen die Behörden-Bürokratie durchsetzen muss. Es ist also mehr als eine Auszeichnung - nämlich ein klarer Auftrag.