5. Oktober 2018, 22:15 Uhr Kommentar Die Wahl macht's möglich

Der Widerstand im Landkreis München gegen die Tarifreform hat sich gelohnt. Jetzt besteht die Aussicht auf eine echte Erneuerung

Von Lars Brunckhorst

Und sie bewegen sich doch. Drei Jahre lang verhandelten die Stadt München, der Freistaat und die Landkreise über eine große Tarifreform des MVV. Was sie dann im Sommer präsentierten, war jedoch nur ein Reförmchen. Schlimmer: Die Reform hätte neben vielen Gewinnern - vor allem in München, aber auch in Orten wie Deisenhofen - zahlreiche Verlierer hinterlassen, etwa in Unterschleißheim und Garching, aber auch in Aying und Schäftlarn. Als diese zu Recht protestierten, wurden sie zunächst als Nörgler abgekanzelt.

Doch sie ließen sich nicht einschüchtern und fanden einflussreiche Unterstützer: etwa die SPD-Landtagskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche und den CSU-Landtagsabgeordneten Ernst Weidenbusch. Das Zwischenergebnis von Freitag zeigt, dass sich der Widerstand gelohnt hat. Jetzt besteht Aussicht auf eine Reform, die den Namen auch verdient. Dass diese gewiss auch dem laufenden Wahlkampf zu verdanken ist, macht sie nicht schlechter. Die Frage ist nur: Warum nicht gleich so?

Drei Jahre rangen die Gesellschafter des MVV unter der Prämisse, dass das Defizit und die öffentlichen Zuschüsse nicht größer werden dürfen. Unter dieser Vorgabe konnte keine wirkliche Reform entstehen. Jetzt ist auf einmal Geld da - vom Freistaat, aber auch vom Landkreis. Das muss man nicht verstehen.