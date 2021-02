Von Martin Mühlfenzl

Seit genau einem Jahr dominieren Zahlen unseren Alltag: Infektionszahlen, Reproduktionszahlen, Inzidenzwerte, Anzahl der Intensivbetten in den Krankenhäusern. Wie das Kaninchen vor der Schlange warten die Menschen jeden Tag auf die neuesten Werte des Robert-Koch-Instituts, der statistischen Landesämter, der Landratsämter. Und doch gerät eine Zahl gerne einmal in den Hintergrund, obwohl sie die wichtigste, weil tragischste ist: Nahezu 60 000 Menschen sind mittlerweile in Deutschland im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, alleine im Landkreis München haben bisher 200 Menschen ihr Leben aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus verloren.

Es sind schier unfassbare Zahlen, die den ganzen Schrecken dieser Pandemie verdeutlichen. Warum aber dominieren diese Zahlen nicht den Diskurs in diesem Land? Warum werden sie nicht jeden Tag mahnend laut ausgerufen? 60 000 Tote! Möglicherweise ist die Gesellschaft nach einem Jahr Pandemie abgestumpft in ihrem Kampf gegen das Virus, müde bei der Einhaltung der Corona-Regeln, genervt von den sich wiederholenden Appellen und Mahnungen der Politiker. Das Virus aber erlaubt weder Müdigkeit noch Gleichgültigkeit, schon gar nicht in dieser Phase, in der es seine Wandlungsfähigkeit beweist und in mutierten Formen über das Land hereinbricht. In Oberhaching hat es sich schon niedergelassen.

Wer glaubt, die schlimmste Phase dieser Krise sei vorüber und das Impfen werde es schon irgendwie richten, der sei an die Ereignisse im Unterhachinger Altenheim St. Katharina Labouré erinnert. Im April brach die Katastrophe über das Haus herein, 19 Menschen starben binnen kürzester Zeit - und das Virus löschte, es kann nicht anders gesagt werden, die dort lebende Kommunität der Jesuiten nahezu vollständig aus. Eine Katastrophe, die sich auch heute noch jederzeit wiederholen kann, wenn wir nicht achtsam miteinander umgehen. 60 000 Tote sollten Mahnung genug sein.