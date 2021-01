von Lars Brunckhorst

Nur noch mal kurz zur Erinnerung, falls es jemand vergessen haben sollte: Seit Mitte Dezember sind die Schulen zu, kurz darauf schlossen auch die meisten Geschäfte sowie Friseure und Fitnessstudios. Restaurants und Theater sind bereits seit November wieder dicht, private Treffen nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts erlaubt, beim Einkaufen und in Öffentlichen Verkehrsmitteln ist neuerdings eine FFP2-Maske zu tragen und wer irgendwie kann, soll im Home-Office arbeiten. Die Absicht dahinter: Kontakte reduzieren, Infektionen vermeiden.

Nur in der Kommunalpolitik geht das Leben weiter, als wäre nichts: Weil Sitzungen per Videokonferenz nicht erlaubt sind, tagen viele Stadt- und Gemeinderäte wie gewohnt in voller Besetzung, wenn auch an anderen Orten, etwa in Turnhallen und Mehrzweckhallen. Als Teil der staatlichen Exekutive sind sie vom Infektionsschutz ausgenommen. Das geht soweit, dass nicht einmal eine Maskenpflicht während der Sitzungen vorgeschrieben ist. Einige Kommunen wie Garching und Ismaning ordnen diese trotzdem an, für Mandatsträger wie Besucher. Andere reduzieren die Anzahl der Teilnehmer, indem sie Entscheidungen vom Plenum in verkleinerte Ausschüsse verlegen, wie etwa Neubiberg und Oberschleißheim.

Nicht so Grasbrunn. Dort wird der Gemeinderat bis auf weiteres wie gehabt in voller Besetzung zusammentreten. Vorschläge, ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 oder wenigstens 100 die Befugnisse des Gemeinderats auf einen Notausschuss zu übertragen, scheiterten an einer Dreiviertelmehrheit. Der Ausschuss soll erst ab einer Inzidenz von 200 eingesetzt werden. Selbst zu einer Maskenpflicht konnte sich das Gremium nicht durchringen. Eine Missachtung des Wunsches jener Kollegen, die sich vor einer Ansteckung sorgen. Im Münchner Stadtrat gilt eine Maskenpflicht übrigens ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50.

Ach ja, zur Erinnerung: Als vor knapp einem Jahr schon reihum Veranstaltungen abgesagt wurden, fand in Grasbrunn fünf Tage vor der Kommunalwahl noch eine Kandidatendiskussion statt. Die Grasbrunner waren eben schon damals etwas sorgloser.