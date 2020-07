Von Wolfgang Krause

Es hat fast etwas Tragisches: Jahrzehntelang ging beim öffentlichen Nahverkehr in der Boomregion München kaum etwas voran. Und jetzt, da die Politiker auf allen Ebenen endlich in die Infrastruktur investieren würden, will wegen der Corona-Pandemie plötzlich keiner mehr in Busse und Bahnen steigen. Trotzdem wäre es verkehrt, die Ausbaupläne deswegen jetzt zusammenzustreichen. Denn erstens wird die Krise hoffentlich nicht ewig andauern. Und zweitens hinkt die Kapazität des Münchner Verkehrsverbundes dermaßen hinter dem Bedarf her, dass auch eine langfristige Delle in den Fahrgastzahlen höchstens für etwas Entspannung sorgen würde.

Ein Grund für die schwächere Auslastung öffentlicher Verkehrsmittel ist sicherlich, dass viele Menschen gerade im Home-Office arbeiten. Das kann sich bald wieder ändern. Dazu kommt jedoch noch, dass viele fürchten, sich in der S-Bahn oder im Bus anzustecken. Um ihnen diese Angst zu nehmen, reicht es nicht, die Verkehrsmittel blank zu wienern und ein "subjektives Gefühl der Sauberkeit" zu erzeugen, wie MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch es ausdrückt.

So blöd sind die Fahrgäste nicht, dass sie denken, dass sie in einer frisch geputzten S-Bahn vor dem Virus sicher sind. Wovor die Menschen zu Recht Angst haben, sind die heillos überfüllten Züge, in denen sie angesichts der notorischen Stammstreckensperrungen und Zugausfälle auf dem Weg in die Arbeit oder nach Hause regelmäßig feststecken. Die sind im Winter schon zur normalen Grippezeit eine Zumutung. Da hilft auch kein Mundschutz mehr, um sich und andere zu schützen. Da hilft nur - genau - ein Ausbau der Infrastruktur.