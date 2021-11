Von Martin Mühlfenzl

Kreisumlage, Bezirksumlage, Umlagekraft, Stellenplan - die allermeisten Menschen können mit diesen Begriffen kaum etwas anfangen; und wenn die Kreispolitiker zusammenkommen, um über den Haushalt des Landkreises zu beraten, scheint sich kaum jemand dafür zu interessieren. Zu abstrakt, zu weit weg von den Menschen - mit diesem Klischee hat die Kommunalpolitik, aber vor allem die Kreispolitik zu kämpfen. Und doch hat es sehr konkrete und spürbare Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen, wenn die Leitplanken des nächsten Kreishaushalt festgezurrt werden.

Im Landkreis München finden jedes Jahr intensive Debatten in den Kreisgremien darüber statt, wie stark die Städte und Gemeinden über die Kreisumlage belastet werden. Als maßgeblicher Faktor in dieser Debatte wird stets die zu leistende Abgabe des Landkreises an den Bezirk Oberbayern herangezogen. So gesehen stehen die Städte und Gemeinden am Ende der Nahrungskette und sind doch diejenigen, die als Steuereintreiber gerade bei der Gewerbesteuer die Hauptlast des kommunalen Finanzierungssystems tragen müssen. Schon deshalb ist es richtig, dass Kreispolitiker - wie in der laufenden Haushaltsdebatte die SPD - mit Argusaugen darüber wachen, dass die Kreisumlage nicht zu hoch angesetzt wird. Denn die Städte und Gemeinden müssen in der Lage sein, ihren originären Aufgaben nachzukommen, die von der Sanierung der Gehsteige bis zum Bau der neuen Turnhalle reichen.

Dennoch passt eine Absenkung der Kreisumlage nicht in die Zeit. Denn die Herausforderungen, vor denen der Landkreis steht, sind enorm - allen voran im Bereich Bildung. In den kommenden Jahren werden in Aschheim, Sauerlach und Putzbrunn neue Gymnasien gebaut, in Oberhaching und Hohenbrunn Realschulen. Diese massiven Investitionen, die sehr konkrete Auswirkungen auf die Menschen haben, müssen die Städte und Gemeinden mit schultern.