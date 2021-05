Von Martin Mühlfenzl

Vieles, was diesen Landkreis so lebenswert macht, kostet Geld. Sehr viel Geld. Und es sind in erster Linien die Kommunen selbst, die mit erheblichem monetären Aufwand dazu beitragen, die Lebensqualität aufrecht zu erhalten oder sogar auszubauen - sei es mit Subventionen für Sport- oder Kulturvereine, finanzielle Zuschüsse für die Bäder und Theater und andere gemeindliche Einrichtungen, die in der Regel kaum profitabel arbeiten. In der Corona-Krise wird dies nun für viele Kommunen zur Belastung - auch und gerade weil Bund und Freistaat sie im Regen stehen lassen.

Fairerweise gehört zur Wahrheit, dass sowohl die Bundes- als auch die Staatsregierung den Kommunen in der Pandemie sehr großzügig entgegengekommen sind, indem sie die Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 ausgeglichen haben. Mit dieser Hilfe in Milliardenhöhe wurde es vielen Kommunen ermöglicht, zumindest ihren Pflichtaufgaben nachzukommen. Wenn es aber um die Kür geht, die ebenso zum Leben gehört, entziehen sich Bund und Freistaat klammheimlich der Verantwortung. Zurück bleiben die Städte und Gemeinden, die viel Geld in die Hand nehmen, um zu verhindern, das Theater, Musikschulen, Kulturzentren, Hallen- oder Freizeitbäder in die Pleite rutschen.

Dass dieser Landkreis und die Landeshauptstadt der Wirtschaftsmotor dieses Landes und des Freistaats sind, hat viel damit zu tun, dass sich die Menschen hier wohl fühlen, eben weil die Lebensbedingungen in allen Lebensbereichen so ausgezeichnet sind. Ein eigenes Schwimmbad im Ort, finanziert und getragen von der Gemeinde, ist dabei nur ein Beispiel. Sollten diese Angebote leiden, würde auch der Standort Schaden nehmen.

Das zu verhindern, ist auch Aufgabe des Bundes und des Freistaats. Die beiden ungleichen Partner müssen sicherstellen, dass die Kommunen, die unverschuldet in diese Krise geschlittert sind und vor allem in den kommenden Jahren massiv unter wegbrechenden Steuereinnahmen leiden werden, ihren Aufgaben dennoch nachkommen können. Und zu diesen Aufgaben gehören nicht nur die Wasserversorgung und das Standesamt, sondern auch der Aufbau und Erhalt einer Infrastruktur, die einen gerne hier leben lässt.