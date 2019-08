Der Wald im Landkreis München leidet. Nicht nur die großen Forstgebiete im Süden, sondern auch der Baumbestand in den Städten und Gemeinden. Ihn zu schützen ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, Bäume sind die grünen Lungen dieser Welt - im fernen Amazonasgebiet wie auch im Unterhachinger Ortspark oder dem eigenen Garten. Daher ist es zwingend notwendig, Regeln für den Schutz der Bäume zu finden. Am besten geschieht dies, wenn diese Aufgabe mittels verbindlicher Baumschutzverordnungen in kommunaler Hand liegt.

Natürlich ist mit der Einführung einer solchen Satzung ein Mehr an Bürokratie verbunden, für die Rathausverwaltungen und den Bürger. Und es gibt selbstredend Fälle, in denen sich ein Gartenbesitzer gegängelt fühlt. Weil er einen ausgewachsenen Baum, der ihm die Terrasse verschattet oder schlichtweg zu groß geworden ist, nicht einfach so fällen darf. Doch das Wohl der Allgemeinheit wiegt schwerer als die Interessen eines einzelnen - vor allem wenn es um nicht weniger als die Gesundheit, den Klimaschutz, ein lebenswertes Umfeld und auch das städtebauliche Erscheinungsbild geht. Allein auf die Vernunft des Einzelnen zu bauen, greift zu kurz und wird den anstehenden Aufgaben beim Klimaschutz in keinem Fall gerecht. Zu wenige haben bisher begriffen, welche Bedeutung der Wald und Bäume beim Klimaschutz zukommt. Die öffentliche Hand muss diese schützend über die Bäume halten.

Die Kommunen müssen aber auch selbst aktiv werden und dürfen nicht nur in die Gärten der Bürger blicken. Städte und Gemeinden haben die Möglichkeit, auf eigenen Flächen aktiven Klimaschutz betreiben, indem sie Bäume pflanzen oder sich selbst über die Baumschutzverordnung in die Pflicht nehmen und die Regeln für den Ausgleich deutlich erhöhen. Drei neue Bäume für einen gefällten auf öffentlichem Grund. Oder vier oder fünf. Was bei den Bienen gelungen ist, ein Bewusstsein für deren Schutz zu schaffen, steht bei den Bäumen noch aus. Ist aber mehr als überfällig.