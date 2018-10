23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Kommentar Die Berufswahl ist nicht alles

Dass der Landkreis in eine eigene Berufsbildungsstätte investiert, ist der richtige Weg

Von Martin Mühlfenzl

Mehr als 240 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gibt es mittlerweile im Landkreis München - so viele wie noch nie. Es sind vor allem die gut ausgebildeten Fachkräfte, die es in die Unternehmen zieht - und die Firmen suchen händeringend qualifiziertes Personal. Dass der Landkreis mit einer eigene Berufsbildungsstätte einen freiwilligen Beitrag dazu leisten will, Kinder und Jugendliche in die richtige Spur zu bringen und ihnen die Ausbildungs- und Berufswahl zu erleichtern, ist richtig - und die Investition von mehr als einer halben Million Euro gut angelegt.

Mehr noch, der Landkreis wendet sich aktiv einer Schulform zu, die es ohnehin nicht ganz leicht hat: den Mittelschulen. Die fallen angesichts einer Übertrittsquote auf die Gymnasien von mehr als 60 Prozent im Landkreis München stets ein wenig hinten runter - sollten aber eigentlich die richtige Plattform für praktisch veranlagte Kinder und Jugendliche sein, die es in einen der unzähligen Ausbildungsberufe im technischen Bereich drängt. Mit der Jugendbegegnungsstätte in Oberschleißheim und der Jobwerkstatt des Kolping Bildungswerks in Unterhaching wird Kindern und Jugendliche wichtige Orientierung gegeben; auch jenen, die die Schule bereits abgeschlossen haben und noch nicht wissen, wohin die persönliche Reise gehen soll.

Bei der Konzentration des neuen Angebots auf Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften sollte bedacht werden, dass die Interessen der Kinder und Jugendlichen auch an den Mittelschulen weit über diese Bereiche hinaus gehen. Das Heiner-Janik-Haus in Oberschleißheim ist mit seiner kulturellen und auch politischen Ausrichtung genau der richtige Ort, um diesen Interessen gerecht zu werden - denn das Leben ist mehr als nur die richtige Berufswahl zur richtigen Zeit.