Gerne rühmen sich die Parteien, in diesem Kommunalwahlkampf mit weiblicheren und vor allem auch jüngeren Listen anzutreten. Kandidaten unter 30 Jahren sind allerdings insgesamt noch rar, auch die unter 40-Jährigen nicht gerade in der Mehrzahl. Das ist insofern verständlich, als eine Gemeinderatstätigkeit viel Zeit in Anspruch nimmt und mit einem starken beruflichen Engagement oder kleinen Kindern oft schwierig zu vereinbaren ist. Und als Schüler oder Student weiß man oft noch nicht, ob man länger am Ort bleibt. Dennoch ist zu beobachten, dass sich diesmal viel mehr Jüngere als noch vor sechs Jahren für ein Engagement in der Kommunalpolitik interessieren. Und das ist gut so, zumal der Landkreis München eine vergleichsweise junge Region ist.

Nur macht es das Wahlsystem schwierig, die Jungen tatsächlich in einen Gemeinderat zu bringen, selbst wenn die Parteien willig sind, ihnen vordere Platzierungen zuzubilligen. Natürlich gibt es mitunter Generationenkonflikte und die Alteingesessenen beharren mit Verweis auf ihre Erfahrung auf den aussichtsreichen vorderen Listenplätzen. Doch selbst wenn Parteien bereit sind, ein junges Gesicht nach vorn zu nehmen, um ihren guten Willen zu demonstrieren und zu zeigen, dass sie die Jugend ernst nehmen, ist es noch nicht gesagt, dass der Nachwuchs wirklich gewählt wird. Kommunalwahl ist bekanntlich immer eine Personenwahl, nicht selten werden die Alten, weil Bekannten, dann doch wieder nach vorne gehäufelt. Und ein junger Kandidat macht eben noch keinen Frühling, dann müsst man schon zehn nach vorne nehmen.

So ist es an sich von den jungen politisch Engagierten eine gute Idee, eigene Listen aufzustellen, um zu zeigen: Wir wollen mit unseren Themen gehört werden, auch nach der Wahl. Die Hürde jedoch, um auf den Wahlzettel zu kommen, ist hoch. Dass eine Gruppe wie "Junges Oberhaching" allein diese ganze Bürokratie auf sich genommen hat, zeigt daher auch: Die Jungen meinen es ernst.