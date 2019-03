8. März 2019, 22:12 Uhr Kommentar Der lachende Dritte

Bei der Bürgermeisterwahl in Taufkirchen könnte es einen atemberaubenden Wahlkampf geben. Der Ausgang ist vollkommen ungewiss

Von Martin Mühlfenzl

Keine Frage, in kaum einer Kommune des Landkreises dürfte die Kommunalwahl im kommenden Frühjahr so spannend werden wie in Taufkirchen. Bürgermeister Ullrich Sander, 55, der vermeintlich Parteilose, wartet noch immer darauf, ob ihn die CSU noch einmal zum Kandidaten macht - und SPD und Grüne geben mit ihren Kandidaten Matteo Dolce, 29, und David Grothe, 32, ernsthafte Versprechen für die Zukunft ab. Sollte Ullrich Sander noch einmal als Bewerber nominiert werden, dürfte sich ein atemberaubender Dreikampf, wenn nicht sogar- Vier- oder Fünfkampf, entwickeln. Denn Angebote der anderen Parteien stehen noch aus. Ausgang vollkommen ungewiss.

Grothe und Dolce wollen beide nicht weniger als die politische Zeitenwende im Taufkirchner Rathaus - und kämpfen dabei mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Manch euphorischer Grüner sieht im Landkreis gleich in mehreren Kommunen eigene Kandidaten auf der grünen Welle ins Rathaus surfen; während die Sozialdemokraten dem allgemeinen Negativtrend trotzen müssen, der ihnen bei der Landtagswahl das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte beschert hat. Das geht nur mit bekannten Gesichtern, die in den vergangenen Jahren im eigenen Ort mit engagierter Arbeit überzeugt haben. Dazu gehört Matteo Dolce, der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Gemeinderat zweifellos - wie auch David Grothe, der Fraktionssprecher der Grünen. Und doch könnte am Ende einer profitieren, den sowohl die Grünen als auch die SPD zwingend wieder loswerden wollen: der amtierende Rathauschef Ullrich Sander, der - zwar parteilos, aber von der CSU getragen - 2014 mit dem Ziel angetreten war, einen zutiefst zerstrittenen, verunsicherten Gemeinderat zu befrieden und zur sachorientierten Arbeit zurückzuführen. Und nach fünf Jahren zur Kenntnis nehmen muss, dass sich fast alle Fraktion zur selbsternannten "Opposition" zählen.

Zu einer echten Wahl gehören zwingend Alternativen. Den Taufkirchnern werden im Frühjahr 2020 gleich mehrere davon angeboten. Und doch hätten Sozialdemokraten und Grüne zumindest einmal kurz darüber nachdenken sollen, ob nicht ein gemeinsamer Kandidat die bessere Variante für die Bürgermeisterwahl gewesen wäre - und die Chancen deutlich erhöht hätte, den Amtsinhaber zu stürzen. Vermutlich ja. Aber einer Kooperation stehen derzeit das überbordende Selbstvertrauen der Grünen und die selbst auferlegten Zweifel der Sozialdemokraten gegenüber. Nur blöd für beide, wenn sich am Ende ein Parteiloser freut.