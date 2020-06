Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist mit der Forderung nach einem Erlass der Altschulden der Kommunen in die Verhandlungen reingegangen und mit einem Ausgleich der Gewerbesteuereinbrüche der Städte und Gemeinden wieder herausgekommen. Aus Sicht des Freistaats Bayern - und vor allem aus Sicht des Landkreises München - ist das eine gute Nachricht und freut auch Parteifreunde des SPD-Ministers in den Rathäusern. Denn es wäre den Kommunalpolitikern von Unterschleißheim über Ottobrunn bis Pullach kaum zu vermitteln gewesen, warum sie, die Jahrzehnte lang sauber gewirtschaftet haben, für die Schulden der anderen hätten aufkommen müssen.

Das Geld des Bundes - auch die 130 Milliarden, die im größten Konjunkturprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik stecken - muss, salopp gesagt, ja irgendwo herkommen. Und es kommt aus jenen Regionen, die den Wirtschaftsmotor der Republik am Laufen halten. Auch und gerade aus dem Landkreis München. Hinzu kommt, dass es die Wirtschaft im Landkreis besonders hart trifft und treffen wird, gleichwohl der Wohlstand hier höher ist als in jeder anderen Region Deutschlands. Der hohe Grad an Kurzarbeit, den Tausende Betriebe in diesem Wirtschaftswunderland angemeldet haben, macht deutlich, wie ernst die Lage ist. Da kommt der Zuschuss des Bundes bei der Gewerbesteuer genau zur rechten Zeit. Wünschenswert wäre gewesen, der Bund hätte ihn analog auf die Ausfälle bei der Einkommensteuer angewandt.

Der Ball liegt nun beim Freistaat, denn der Bund gleicht nicht alle Verluste aus, die den Kommunen auf lange Zeit entgehen werden. Auch die Staatsregierung sollte den Städte und Gemeinden finanziell unter die Arme greifen - schon als längst überfällige Kompensation für die Fülle an staatlichen Aufgaben, die der Freistaat in der Vergangenheit auf die kommunale Ebene übertragen hat, ohne dafür auch nur einen Cent zu bezahlen. Das wäre mal eine Nachricht mit "Wumms".