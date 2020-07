Von Stefan Galler

Mit großer Motivation ist Manfred Schwabl gerade dabei, die neuerlich sportlich völlig verkorkste Rückrunde der Unterhachinger Drittligafußballer aufzuarbeiten, schließlich will man in den nächsten drei Jahren endlich den langersehnten Schritt in die zweite Etage vollziehen. Die Etablierung der SpVgg als solider Profiverein mit regionaler Identität - das ist das große Ziel des Klubpräsidenten. Und dafür kämpft er an allen Fronten. Nach der Schaffung eines soliden finanziellen Fundaments durch die Ausgliederung der Profifußballer aus dem Verein und den Börsengang ist nun ein weiterer Eckpfeiler dieser Konsolidierung eingeschlagen. Durch den endgültig vollzogenen Kauf des Stadions hat sich der Verein zwar zusätzliche Kosten ins Haus geholt, aber eben auch die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren; schließlich soll der Sportpark nach seiner Renovierung teilweise untervermietet und womöglich als Veranstaltungsstätte auch außerhalb des Fußballs genutzt werden.

Für die Gemeinde ist das der richtige Schritt, denn man trennt sich in diesen durch Corona so unsicheren wirtschaftlichen Zeiten von einem Kostenfresser, den Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) schon seit Jahren loswerden wollte. Der Preis von 3,3 Millionen Euro mag auf den ersten Blick gering erscheinen, doch man darf nicht vergessen, dass hier von Seiten des Vereins noch immense Sanierungskosten zu tragen sind, um - wie es Präsident Schwabl nennt - "ein echtes Schmuckkästchen" zu bekommen.

Die Grünen wenden ein, das Stadion hätte im Sinne der "Flächenbevorratung" nicht verkauft werden dürfen. Doch dem kann man entgegenhalten, dass das Areal der Gemeinde ohnehin auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung gestanden hätte, denn das Pachtverhältnis mit dem Fußballklub könnte aufgrund alter Verträge aus der Kupka-Ära nicht so einfach aufgekündigt werden. Und für den Breitensport kommt die 15 000-Zuschauer-Arena ebenfalls nicht infrage.