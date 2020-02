Auf den ersten Blick hat die sich abzeichnende Lösung in der Unterhachinger Stadionfrage nur Vorteile für beide Seiten: Die Gemeinde wird einen Klotz am Bein los, der vor allem Kosten und Ärger bereitet hat. Für die Spielvereinigung Unterhaching aber ist die Übernahme des Stadions eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche sportliche Zukunft. Nach und nach werden die nötigen Hausaufgaben erledigt, um schließlich, wenn der ersehnte Aufstieg in die Zweitklassigkeit gelingt, durch die dort fließenden Fernsehgelder finanziell aus dem Gröbsten heraus zu sein. Aufwertung des Nachwuchsleistungszentrums, Ausgliederung der Profiabteilung aus dem Verein, Börsengang, Stadionübernahme - Manfred Schwabl schafft die Voraussetzungen, damit man in Unterhaching langfristig mit Profifußball planen kann.

Noch sind nicht alle Details zur Übernahme des Sportparks offiziell bestätigt, dem Vernehmen nach zahlt der Verein einen fixen Betrag, hat damit alle Rechte, aber eben auch alle Pflichten, was etwa Instandsetzung und Unterhalt betrifft. Und weil die Gemeinde eben jene Pflichten künftig nicht mehr hat, ist die gefundene Übereinkunft die von Schwabl stets anvisierte Lösung, die "für beide Seiten passt". Denn eines hat etwa auch die Entscheidung der SpVgg gezeigt, dem TSV 1860 während eines möglichen Umbaus des Grünwalder Stadions kein Asyl zu gewähren: Schwabl steht zu seinem Plan, den Klub bodenständig zu führen, dabei auch die Menschen am Ort mitzunehmen und sie nicht zu verprellen. Eine Taktik, die die Identifikation mit dem Klub fördern dürfte und womöglich auch mehr Zuschauer ins Stadion locken könnte.

Bleibt die Frage, was passiert, wenn der Zweitligaaufstieg auch mittelfristig nicht gelingt, die Haching-Aktie vielleicht irgendwann abstürzt und der Verein gar nicht mehr in der Lage sein sollte, den Unterhalt des Sportparks zu garantieren. Vermutlich müsste dann die Gemeinde wieder einspringen. Als warnendes Beispiel kann Kaiserslautern gelten, wo die Stadt das Fritz-Walter-Stadion für den notorisch klammen Verein seit Jahren querfinanziert.