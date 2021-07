Von Bernhard Lohr

Oft hat Haars Bürgermeister Andreas Bukowski schon davon erzählt, wie er sich vorstellt, dass in der Gemeinde in Zukunft gebaut und verdichtet wird. Er will es ohne Abstriche bei Ökologie und Lebensqualität hinbekommen. Er hat eine Win-win-Situation vor Augen. Der Seiteneinsteiger in die Haarer Politik klang mit solchen Thesen schon im Wahlkampf ums Rathaus wie einer, der das Unmögliche hinbekommen will. Bukowski erreichte viele mit seinen Thesen, dass Haar nicht weiter zubetoniert werden dürfe. Nachdem er gewählt wurde, kann er zeigen, was er meint.

Die noch sehr unkonkreten Pläne für die Finckwiese sind bemerkenswert. Zum einen weil die Dibag Industriebau als Eigentümer der Fläche, als Investor und auch künftiger Vermarkter der Gewerbeflächen und Wohnhäuser auftritt. Die Dibag ist in Haar bekannt, es besteht ein Vertrauensverhältnis. Das ist eine glückliche Fügung, weil so die Voraussetzungen schon mal gut sind, dass hier einer nicht nur mit schönen Konzepten Ankündigungen macht, die sich in Wirklichkeit ganz anders darstellen. Schaumschläger gibt es in der Branche genug. Die Dibag ist deshalb der Partner, den sich Bukowski für seine Vorstellungen von einem ökologischen Gewerbe- und Wohngebiet nur wünschen kann.

Das Konzept, das die Dibag nun für die Finckwiese vorgelegt hat, liest sich fast so, als hätte es Bukowski selbst geschrieben. Aber damit ist es dann auch gut. Denn die Dibag ist kein Wohltätigkeitsverein. Und wenn sie jetzt verkündet, dass viele konkrete Vorgaben nur deshalb nicht in den Plänen enthalten sind, weil man dem Gemeinderat und den Bürgern nicht mit fertigen Planungen vorgreifen will, dann klingeln bei vielen Gemeinderäten zurecht die Alarmglocken. Die Dibag wird natürlich versuchen, Flächen so effektiv zu nutzen wie möglich. Sie wird ökologische Standards nur so weit einräumen, wie sie der Gemeinderat einfordert. Jetzt sind die politisch Verantwortlichen in Haar am Zug.