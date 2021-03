Von Martin Mühlfenzl

Kleiner Scherz am Rande inmitten einer Woche, in der coronamäßig das Chaos regiert: Die Kinder und Jugendlichen werden in die Osterferien geschickt und den Landkreis München erreichen vom Freistaat Tausende Testkits - für Schüler. Aber eigentlich vergeht einem angesichts dieses Dilettantismus das Lachen, und vor allem die steigenden Infektionszahlen in den Schulen und auch Kindertageseinrichtungen zeigen, wie brandgefährlich dieses Virus mit seinen noch gefährlicheren Varianten nach wie vor ist - und wie wenig der Politik einfällt, um es in Zaum zu halten.

Dass nun die Osterferien kurz bevor stehen, ist für die politisch Handelnden im Bund aber vor allem auch in der bayerischen Staatsregierung ein Glücksfall; so können sie wenigstens zwei Wochen lang einer Debatte aus dem Weg gehen, der sie sich in dieser dritten Welle aber irgendwann werden stellen müssen: War es richtig, die Schulen und Kindertageseinrichtungen wieder weitestgehend aufzumachen? Ist es richtig, nach den Osterferien so weiterzumachen oder gar weiter zu lockern? War es klug, die hohen Inzidenzwerte von 50 und 100 als Stoppschilder für Präsenz- und Wechselunterricht einzusetzen? Die Antworten auf diese Fragen lauten: Nein, nein und nein. Es muss erst ausgereifte, flächendeckende Teststrategien in den Schulen und auch Kindertageseinrichtungen geben; es muss gewährleistet werden, dass Schüler, Lehrer und mit ihnen auch die Familien geschützt werden. So lange das nicht der Fall ist, muss gelten, was in der gesamten Pandemie zum Credo geworden ist: Abstand halten - im Distanzunterricht.

Der Landkreis hat in der Pandemie-Bekämpfung sehr viel richtig gemacht, war gemeinsam mit den Kommunen Vorreiter beim Aufbau von Test- und Impfzentren, bindet jetzt schon frühzeitig die Hausärzte in die Impfkampagne mit ein und versucht auch auf digitalem Wege Lösungen hin zu mehr Öffnungen zu finden. Alleine aber wird er dieses Virus nicht besiegen können. Da braucht es schon die Hilfe von oben - und auch den Mut zu manchmal unpopulären Entscheidungen wie Schulschließungen.