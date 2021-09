Das SPD-Ergebnis im Landkreis ist bescheiden - und doch bemerkenswert. Das lehrt ein Blick in die Historie

Von Martin Mühlfenzl

Es gibt diese eine Floskel, die Politiker gerne bemühen, wenn sie zwar eine Aufholjagd hingelegt haben, es dann aber doch nicht ganz gereicht hat. Gerhard Schröder sprach sie testosterongeschwängert in der Elefantenrunde 2005 aus, als seine SPD ein unerwartet gutes Ergebnis hinlegte, aber doch knapp hinter der Union landete: "Von wo wir kamen!" Aus dem Umfragetief eben. So falsch war der Ausdruck damals gar nicht; und er hatte auch seine Berechtigung, als ihn der SPD-Direktkandidat Korbinian Rüger und SPD-Kreischef Florian Schardt nahezu wortgleich am Sonntagabend bemühten.

Ihre Botschaft, die SPD sei zurück, wirkt mit Blick auf die Ergebnisse im Landkreis München gewagt: 15,2 Prozent der Erststimmen für Rüger und 17,2 für die Partei bei den Zweitstimmen - damit ist die SPD nicht nur weit hinter der CSU und Florian Hahn, sondern auch hinter den Grünen und Anton Hofreiter. Sieht so ein Comeback aus? Wenn man tatsächlich bedenkt, wo die SPD herkommt, lautet die Antwort eindeutig: Ja. Bei der Kreistagswahl im Frühjahr 2020 stürzten die Genossen auf 13,2 Prozent ab, bei der Europawahl 2019 holten sie - mit dem damals noch weithin unbekannten Kandidaten Rüger - zehn Prozent und bei der Landtagswahl 2018 landeten sie im Stimmkreis Süd sogar im einstelligen Bereich: bei 8,6 Prozent. Weniger geht kaum für eine Partei, die hier einen ihrer mitgliederstärksten Kreisverbände im Freistaat hat.

Das Comeback der Sozialdemokratie ist also ein sehr bescheidenes - und doch zeigt es, dass diese Partei nicht abgeschrieben werden darf. Sie rappelt sich langsam auf, hat sich im Wahlkampf geschlossen hinter ihrem Kandidaten versammelt und sich damit den Grünen wieder angenähert. Die sind diesmal weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die ihre Resultate bei den zurückliegenden Kommunal- und Landtagswahlen geweckt hatten. Denn auch für die Grünen gilt: von wo sie kamen.