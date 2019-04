3. April 2019, 22:12 Uhr Kommentar Bürgernähe sieht anders aus

Mit seiner willkürlichen Festlegung von Sitzungsbeginn und -ende sowie seinem trägen Umgang mit Anträgen aus der Bevölkerung macht der Taufkirchner Gemeinderat keine Werbung für die Kommunalpolitik

Von Patrik Stäbler

Landauf, landab klagen Gemeinderäte darüber, dass ihre Arbeit weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Ein, zwei bekannte Gesichter, dazu mitunter die direkt vom Thema Betroffenen - mehr Besucher sieht man kaum einmal in den Sitzungen. Normalerweise. In Taufkirchen kamen aktuell aber mehr als 50 Einwohner ins Rathaus, unter ihnen zig Jugendliche, für die es mutmaßlich der erste Kontakt mit der Kommunalpolitik war. Gerade bei ihnen hätte der Gemeinderat Werbung machen können. Für sein Tun, fürs politische Ehrenamt, für Engagement im Heimatort. Stattdessen aber lieferte das Gremium ein erbärmliches Bild ab.

Erstens behandelte der Gemeinderat nicht mal die Hälfte der Themen, die auf der Tagesordnung angekündigt waren. Dass zweitens elf Gemeinderäte die Vertreter der Fußballvereine nach vierstündigem Warten wieder nach Hause schicken wollten, ohne dass ihr Thema zur Sprache gekommen wäre, kann man als eigenwillige Interpretation des Wortes "Bürgervertreter" verstehen. Drittens schließlich, und das ist am schlimmsten, vermittelten einige Gemeinderäte den Mittelschülern das Gefühl, ihre Sorgen und Nöte nicht ernst zu nehmen. Ein Dach für die Bushaltestelle, was übrigens auch der Seniorenbeirat fordert? Nehmt halt Schirme! Vielleicht ein Schwimmbad für Taufkirchen? Setzt euch in den Bus und fahrt nach Unterhaching! Und als die Schüler anregten, die Klassenzimmer in ihrem maroden Schulhaus neu zu streichen, entbrannte eine Debatte, wie sich diese paar hundert Euro im Haushalt gegenfinanzieren lassen.

Nein, so schreckt man Bürger ab statt sie für die Kommunalpolitik zu begeistern - im Fall des Taufkirchener Gemeinderats nicht zum ersten Mal. So mussten im Januar die Besucher der Gemeinderatssitzung eine Dreiviertelstunde vor geschlossenen Türen warten, hinter denen das Gremium eine nicht-öffentliche Besprechung gehörig überzog. Danach wurde völlig überraschend über einen neuen Standort fürs Seniorenheim debattiert. Das Thema beschäftigt viele Taufkirchener; einige wären sicher gerne zur Sitzung gekommen. Hätten sie es geahnt. Denn auf der Tagesordnung hatte das Thema gar nicht gestanden.