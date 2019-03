27. März 2019, 21:51 Uhr Kommentar Außen pfui, innen hui

Die Mittelschule in Taufkirchen leistet gute Arbeit. Sie hat auch ein funktionierendes, modernes Gebäude verdient

Von Patrik Stäbler

An diesem Donnerstagabend wird der Sitzungssaal im Rathaus zum Klassenzimmer: Etliche Schüler der Mittelschule Taufkirchen werden dem Gemeinderat ihre Anliegen und Wünsche vortragen, die bei der Jungbürgerversammlung Ende Januar zutage gekommen sind. Ein Thema wird dabei auch die Sanierung der Mittelschule sein, und man kann sich die Schilderungen der Kinder jetzt schon ausmalen. Etwa wie sie sich fühlen, wenn sie am wenige Jahre alten Neubau der Realschule vorbeigehen oder an jener Baustelle am Ahornring, wo gerade für 34 Millionen Euro die neue Grundschule Am Wald entsteht - und danach auf ihre eigene Mittelschule blicken. Die an vielen Ecken heruntergekommen und marode ist. Deren veraltete Räume einen zeitgemäßen Unterricht erschweren bis unmöglich machen. Und deren Schüler und Lehrer kaum anders können, als sich wie das hässliche Stiefkind in der Familie der Taufkirchener Schulen zu fühlen.

Die Sätze der Kinder sollten die Gemeinderäte im Kopf behalten, wenn es direkt im Anschluss beim nächsten Tagesordnungspunkt um die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule geht. Deren Notwendigkeit wird niemand bestreiten, der je einen Blick in das Schulhaus, in die Fachräume und in die Turnhalle geworfen hat. Diese Hülle, wenn man so will, steht in krasser Diskrepanz zum Inhalt des Schulhauses - zu den schmucken Whiteboards, zu den modernen Computern oder zu den zig Instrumenten im Musikraum. Und vor allem zu dem jungen, engagierten Lehrerkollegium und den Jugendsozialarbeitern, die an dieser Mittelschule, deren Situation wahrlich nicht einfach ist, so viel auf die Beine gestellt haben: einen gebundenen Ganztagesunterricht mit Projektnachmittagen, die weithin bekannten Musikklassen, das Schülercafé, das Coaching durch die Nachbarschaftshilfe, die Berufseinstiegshilfe und und und.

Die Mittelschule Taufkirchen hat mit dem vielerorts vorherrschenden Trugbild von der Mittelschule als Restschule ungefähr so wenig gemein wie ihr Schulgebäude mit einem modernen Schulhaus. Und damit Ersteres so bleibt, muss sich Zweiteres ändern - auch wenn es teuer wird. Denn Schüler und Lehrer der Mittelschule haben ein Anrecht auf eine ebenso wertschätzende Lernumgebung wie ihre Kollegen an den anderen Schulen im Ort.