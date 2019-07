4. Juli 2019, 21:45 Uhr Kommentar Auf Kosten der Anwohner

Die Unterföhringer und ihre Nachbarn müssen die verfehlte Energiepolitik der Stadt München ausbaden

Von Martin Mühlfenzl

Die Stadtwerke München werben gerne damit, die Energiewende aktiv voranzutreiben. Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie, Erdwärme - auf diesen vier Säulen ruht das ehrgeizige Projekt des kommunalen Versorgers, bis zum Jahr 2025 so viel Ökostrom zu produzieren, wie die ganze Landeshauptstadt benötigt. Als erste Millionenstadt der Welt. Und gleichzeitig lassen die Stadtwerke vor der eigenen Haustür eine der größten CO₂-Schleudern Bayerns weiterlaufen; nicht weil es nötig wäre, sondern schlichtweg, um damit Geld zu verdienen. Auf Kosten der Bürger im Landkreis und vor allem in Unterföhring.

Nur zur Erinnerung: Das Heizkraftwerk Nord, dieses weithin sichtbare Zeichen des Kohlezeitalters, steht nicht auf Münchner Flur, sondern auf Unterföhringer Gemeindegebiet. In der Landeshauptstadt wird das gerne einmal vergessen. So wie die Stadtpolitik - und vor allem die rot-schwarze Rathauskoalition - gerne verdrängt, dass sich die Münchner vor anderthalb Jahren in einem Bürgerentscheid dafür ausgesprochen haben, den Kohle verfeuernden Block 2 spätestens im Jahr 2022 stillzulegen. Aber was zählt schon der Wählerwille?

Geradezu perfide ist die Argumentation, Unterföhring habe mit der Ablehnung des Baus eines großen Gaskraftwerks in der Gemeinde selbst dazu beigetragen, dass die Laufzeit von Block 2 nicht verkürzt werden kann. Unterföhring hat den Bau eines Gaskraftwerks aus guten Gründen abgelehnt, schließlich wäre dann fossile Energie bis weit über 2030 hinaus zum Einsatz gekommen.

Die Leidtragenden der bevorstehenden Entscheidung der Bundesnetzagentur, eine Stilllegung von Block 2 im Jahr 2022 mit Verweis auf die sogenannte Systemrelevanz zu untersagen, werden die Bürger im nördlichen Landkreis sein. Sie baden weiterhin eine verfehlte Politik der Landeshauptstadt und der Stadtwerke München aus, die es versäumt haben, rechtzeitig auf kleinere Gaskraftwerke im Münchner Stadtgebiet zu setzen, die umweltfreundliche Geothermie umfassend auszubauen und eine echte Energiewende einzuleiten. Und die Menschen im Norden werden weiterhin mit dem weithin sichtbaren Kraftwerk leben müssen, das Schadstoffe ausstößt und der Stadt viel Geld einbringt.