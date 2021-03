Der Sport ist eingeschränkt, Schulen sind im Wechselunterricht. Selbst das Autokino bleibt zu. Doch die CSU nominiert in der Corona-Pandemie ihren Bundestagskandidaten in Präsenz. Das versteht keiner

Von Sabine Wejsada

Kinder und Jugendliche hocken daheim, die Schulen sind im Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht. Bis sie beim Überschreiten der 100er-Schwelle wieder komplett zusperren. Amateursport im Freien ist angesichts der hohen Inzidenzen nur mit fünf Teilnehmern erlaubt, die Turnhallen sind seit Monaten für Indoordisziplinen ohnehin tabu. Kultur- und Spielstätten sind geschlossen, Auftritte und Konzerte müssen ins Internet verlegt werden. Ein Kinobesuch ist gefühlt eine Ewigkeit her, und selbst das Schauen eines Films aus dem eigenen Wagen heraus auf einem riesigen Parkplatz vor großer Leinwand ist verboten. Weil auch die Autokinos zu bleiben, obwohl sich dort die Abstandsregeln womöglich am besten einhalten ließen.

Und Florian Hahn? Der Bundestagsabgeordnete der CSU im Landkreis München lässt sich ganz analog von 201 Delegierten küren. Unter freiem Himmel zwar, im Hans-Bayer-Stadion zu Unterschleißheim, bei Schneegestöber und eisigem Nordostwind, geben ihm die getreuen Anhänger ihr Okay fürs Weitermachen als Direktkandidat für die Wahlen im September. Dass das bei einer solchen Veranstaltung sein muss, versteht kaum einer mehr, der größte Mühe hat, dem Teenager im Home-Office zu erklären, wieso das Treffen mit fünf seiner Kumpels im Angesicht der geltenden Corona-Beschränkungen eine schlechte Idee ist.

Warum aber kann sich der Platzhirsch im Stimmkreis München-Land von mehr als 200 Parteifreunden beklatschen lassen, wenn sonst seit Monaten überhaupt nichts mehr geht? Selbst der Bundesvorsitzende der großen Schwester CDU wurde schließlich digital bestimmt. Dass die Laptop-und-Lederhosen-Partei im sonst so technisch versierten Landkreis München trotz Pandemie einen Präsenztermin veranstaltet, während alle anderen schön brav daheim sitzen und kontaktarm via Zoom und Teams in die Röhre schauen müssen, das leuchtet niemandem mehr ein.

Corona verlangt allen seit mehr als einem Jahr alles ab. Da kann sich ein CSU-Kreisverband nicht ausnehmen. Trotz der Zumutungen zum Eindämmen der Pandemie darf es keine Schlupflöcher geben. Auch nicht für eine staatstragende Partei und ihre Protagonisten.