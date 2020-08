Von Lars Brunckhorst

Dieser Kommentar gibt die Meinung des Verfassers wieder. Klar. Das Gleiche gilt für Leserbriefe. Auch klar. Trotzdem setzen Verlage, auch dieser, an deren Ende in der Regel den Zusatz: Leserbriefe stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar. Sie wollen sich damit davor absichern, für Falschbehauptungen belangt zu werden. Ganz so einfach ist das indes nicht. Wenn in einem Leserbrief unwahre Tatsachenbehauptungen verbreitet werden, haftet grundsätzlich auch die Zeitung, die sie verbreitet. Komplizierter ist das bei Meinungsäußerungen. Zum einen, weil das Recht auf freie Meinungsäußerung ein hohes Gut ist, zum anderen, weil die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung oft diffizil ist.

Das weiß man auch bei der Isar-Druck Grünwald GmbH, die den Isar-Anzeiger herausgibt. Deshalb habe man für Leserbriefe "klare Spielregeln" festgelegt, heißt es auf deren Homepage. So würden Leserbriefe "mit beleidigendem Inhalt, geschäfts- oder rufschädigenden Aussagen oder sonst rechtswidrigen Behauptungen nicht veröffentlicht". Das gelte auch für "links- oder rechtsradikale, rassistische, diskriminierende oder volksverhetzende Äußerungen" oder wenn der Leserbrief "sachlich falsche Aussagen" enthalte. Dennoch erscheinen in dem Anzeigenblatt, das sich als Heimatzeitung bezeichnet und das Amtsblatt der Gemeinden Grünwald und Pullach enthält, seit Wochen Beiträge, in denen Menschen wahlweise mit Donald Trump oder Koreas Kim Jong-un verglichen wurden oder ihnen geistige Nähe zu Totalitarismus und Faschismus unterstellt wird.

Ist das noch vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt oder an der Grenze zur Beleidigung und Rufschädigung? Das werden, wie es aussieht, im Einzelfall Juristen bewerten und womöglich Gerichte entscheiden. Die Macher des Isar-Anzeigers könnten sich aber für die Zukunft fragen, ob sie mit dem Abdruck solcher Pamphlete noch ihrem eigenen Anspruch gerecht werden, "eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe" zu erfüllen: zur Meinungsbildung über das Geschehen und aktuelle Entwicklungen in Grünwald und Pullach beizutragen. Wer solcherlei abdruckt und sich anschließend hinter dem Grundrechtsbegriff der freien Meinungsäußerung versteckt, verhält sich nicht besser als die zu Recht viel gescholtenen sozialen Medien.