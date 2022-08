Kolumne von Lars Brunckhorst

Die Sommerferien sind ja erst wenige Tage alt, doch bei allem, was man so mitbekommt, stellt sich die Frage, ob es nicht wünschenswert wäre, dass sie möglichst bald schon wieder vorbei sind. Dass das Reisen heuer mehr Frust als Lust bescheren wird, hatten die Bayern, die ja jedes Jahr als Letzte an der Reihe sind, bereits die Wochen zuvor den Nachrichten von deutschen Flughäfen entnehmen können, wo Niedersachsen, Hessen und Westfalen einen Gutteil ihres zweiwöchigen Urlaubs zwischen Check-in-Schalter und Gepäckband verbrachten. Doch nun rückt das Grauen erschreckend nahe.

Von Verwandten, die in zwei Wochen vom Münchner Flughafen abheben wollen, ereilt einen die Mitteilung, dass ihr Abflug morgens um drei Stunden vorverlegt wurde. Das Blöde daran: Zu der Zeit geht noch keine S-Bahn. Also mit den Koffern, die man besser am Vorabend zum Early-Check-in bringt, am Airport übernachten? Das haben Bekannte bereits hinter sich: Um den Rückflug, der um 5.30 Uhr ging, nicht zu verpassen, haben sie ein paar Stunden in der Abfertigungshalle in Helsinki geschlafen. Die Glücklichen! Freunde, die von Mallorca zurück sind, standen fünf Stunden Schlange - mit ihren Kindern, aber ohne Abstands- und Maskenpflicht.

Dann doch lieber daheim bleiben? Auf dem Autobahnring war am ersten bayerischen Ferienwochenende erstaunlich wenig los - also verhältnismäßig. Und mit dem Neun-Euro-Ticket kommt man billig nach München oder ins Oberland. Nein, das nimmt sie nicht, sagte letztens eine Bekannte und kaufte sich stattdessen ein Tagesticket für 9,30 Euro. Sie habe gelesen, dass die S-Bahnen wegen des Neun-Euro-Tickets so voll seien und es deshalb außerdem zu Verspätungen komme. Das wollte sie unbedingt vermeiden. Ja, man hört und erlebt manch abenteuerliche Dinge in diesem Sommer.