Mit einer theatralischen Aktion vor dem Rathaus haben die Klimaschutzaktivisten bereits vor einem Jahr in Unterschleißheim auf sich aufmerksam gemacht. Danach war aber wegen Corona wenig zu hören von Fridays for Future.

Die Ortsgruppe von Fridays for Future will in Ober- und Unterschleißheim stärker in Erscheinung treten

Von Tatjana Tiefenthal, Unterschleißheim

Die Ortsgruppe Schleißheim von Fridays for Future möchte sich stärker in die Kommunalpolitik einbringen und mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog treten. "Das zentralste Anliegen ist ein Klimavorbehalt in der Stadtpolitik", erklärt der 21-jährige Bernhard Schüßler aus Unterschleißheim, der sich in der Gruppe engagiert. "Jedes Gesetz, jeder Antrag, jede Maßnahme soll auf ihre Klimawirkung überprüft werden." Sei ein Klimaschaden absehbar, soll nach Alternativen gesucht werden.

Außerdem möchte die Ortsgruppe, dass Unterschleißheim klimaneutral wird und das Klimagradziel von 1,5 Grad bis 2035 einhält. Wichtig sei jedoch auch ein Wechsel in der Verkehrspolitik, sprich ein Ausbau der Fahrradinfrastruktur. "Der Klimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ist in Unterschleißheim mäßig ausgefallen und das, obwohl die Stadt als fahrradfreundliche Kommune gilt. Der Fortschritt geht nur sehr schleppend voran", sagt Schüßler.

Da sich die Ortsgruppe erst Anfang März 2020 gegründet hat, konnten bisher vor allem interne Online-Treffen stattfinden. Dort kam jedoch der Wunsch auf, sobald es möglich ist, auch Außenstehende in den Austausch einzubeziehen. In den Online-Treffen nutzen die Klimaschutz-Aktivisten das Bürgerrats-Verfahren, um sich über ihre Ziele einig zu werden. Dabei werden zunächst in Fünfergruppen Vorschläge und Lösungen formuliert. Die gesammelten Ergebnisse werden im Anschluss gewichtet, indem jede Person eine bestimmte Anzahl an Punkten an die Ideen verteilen kann. Zum Schluss findet eine Konsensabstimmung statt. Die Stimmmöglichkeiten beschränken sich hierbei nicht auf Ja und Nein, sondern reichen von der vollen Zustimmung, über leichte oder schwere Bedenken, bis zum Veto. Das konstruktive Verfahren soll den vielfältigen Aspekten und Meinungen gerecht werden.

Diese Bürgerräte sollen künftig nicht nur intern, sondern auch mit allen Interessierten aus Unterschleißheim und Oberschleißheim stattfinden. "Wir möchten wissen, welche Maßnahmen die Schleißheimer sich vorstellen können oder unterstützen", erzählt Schüßler. Das Ziel sei hierbei, Konsense zu formulieren: Kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander.

Bernhard Schüßler engagiert sich nicht nur bei Fridays for Future; er ist gleichzeitig auch Vorsitzender der Grünen in Unterschleißheim. Jedoch versucht er, die beiden Positionen soweit möglich zu trennen. "Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Frage und keine parteipolitische", stellt Schüßler klar. Es sei dennoch manchmal schwierig, weil viele Menschen ihn mit der Partei assoziieren. Für die Wahl wünscht Schüßler sich nur, dass die Menschen das Klima berücksichtigen. Man solle die Parteiprogramme vergleichen und dabei auch auf Umweltaspekte achten. "Ich nenne hier bewusst keine Parteien, denn es gibt durchaus mehrere, die Ideen für den Klimaschutz haben." Nützlich sei auch der Klimawahlcheck, ein Programm ähnlich dem Wahl-O-Mat, aber speziell für Umweltthemen. "Dadurch können die Menschen sehen, welche Partei am ehesten mit ihren Umweltvorstellungen übereinstimmt", sagt er.

Momentan arbeitet die Ortsgruppe auf die große Klima-Demonstration am Freitag, 24. September, zwei Tage vor der Wahl hin. Die Ortsgruppe Schleißheim nimmt an der Münchner Demonstration teil und organisiert eine gemeinsame Anfahrt. "Bei solchen großen Veranstaltungen geht es darum, zur Masse beizutragen und deutlich zu machen, wie vielen Personen das Thema wichtig ist", erklärt Schüßler. Interessierte können sich jederzeit über Instagram (@fridaysforfutureschleißheim) melden. Es gebe auch eine Whatsapp-Gruppe, zu der man auf Wunsch hinzugefügt werden kann.