Die Grünen fordern den Landkreis auf, die Moderation für ein interkommunales Hochwasserschutzkonzept für den Hachinger Bach sofort zu übernehmen. "Seit 2014 liegt ein fast fertiges Konzept in der Schublade", sagt ihr Fraktionssprecher im Kreistag, Christoph Nadler. Dieses werde aber nicht umgesetzt, weil sich die Kommunen nicht auf eine gemeinsame Finanzierung hätten einigen können, kritisiert Nadler. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der verheerenden Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betont Nadler: "Die Zeit drängt aber." Dies müsste angesichts der Ereignisse jedem klar geworden sein, auch im Landkreis München bestehe aufgrund der rasanten klimatischen Wetterveränderungen ein Starkregen-Risiko.

Seine Fraktionskollegin Claudia Köhler, die auch für die Grünen im Landtag sitzt, verweist zudem auf Fördermöglichkeiten beim Hochwasserschutz durch den Freistaat. "Bayern unterstützt sowohl Kartierungen als auch Bauvorhaben und konzeptionelle Vorarbeiten zur Förderung von Hochwasserschutz. Hier müssen jetzt wirklich alle politischen Ebenen schnellstens in Gang kommen." Für den Hachinger Bach brauche es eine aktualisierte Kartierung und Schutz-Beurteilung insbesondere von sogenannten Retentionsflächen durch das Wasserwirtschaftsamt. "Gerade jetzt kommt es darauf an, Retentionsflächen und Luftschneisen freizuhalten und gegebenenfalls bauliche Veränderungen an unseren Gewässerläufen vorzunehmen", sagt Nadler. "Nur wenn wir rechtzeitig vorsorgen, können wir das Schlimmste vermeiden", ergänzt Köhler - etwa Erosionen und Überschwemmungen mit kurzen Vorwarnzeiten.