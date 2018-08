1. August 2018, 22:01 Uhr Klimaschutz Taufkirchen lässt sparen

Vertragspartner Siemens soll Energieverbrauch senken

Von Iris Hilberth, Taufkirchen

Die Gemeinde Taufkirchen setzt auf sogenanntes Energie-Contracting. Sie will durch einen Vertrag mit der Firma Siemens die Umwelt schonen und dabei auch noch Geld sparen. Das Prinzip sieht vor, dass der Contracting-Partner in die Modernisierung der Anlagen investiert, also eine neue Heizanlage installiert oder Energieeffizienzmaßnahmen durchführt. Auch kümmert sich der Anbieter um die Lieferung des Energieträgers und um die Herstellung der Wärme. Im Gegenzug zahlt die Gemeinde eine festgelegte monatliche Rate. So wird die Contracting-Firma an den Einsparungen beteiligt und hat ein Interesse daran, den Energieverbrauch niedrig zu halten.

Nach der Untersuchung der gemeindlichen Liegenschaften, vom Rathaus über die Schulen und Kindergärten bis hin zum Sport- und Freizeitpark, der Feuerwehr und dem Bauhof ist der von Siemens beauftragte Ingenieur Harald Baedeker zu dem Ergebnis gekommen, dass mit einer Investition von 1,2 Millionen Euro und einer Laufzeit von zwölf Jahren 19,4 Prozent Wärme und 21,8 Prozent Strom eingespart werden können.

Als technische Maßnahmen sind sechs neue Heizkessel, die Erneuerung der Gebäudeleittechnik, 56 Heizungspumpen, 59 Zähler für die Wärme sowie auf Wunsch der Gemeinde jede Menge neue Lampen vorgesehen, da sich die sparsameren LEDs nicht einfach in die alten einbauen lassen. Vorgesehen ist zudem der Anschluss an die Fernwärme Bioenergie. Mit diesem Maßnahmenpaket soll auch der CO₂-Ausstoß in Taufkirchen gesenkt werden. Baedeker beurteilte ihn aber auch jetzt schon als "akzeptabel".

Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) nannte die Vereinbarung mit Siemens im Gemeinderat "die Ziellinie". Grünen-Fraktionssprecher David Grothe hingegen findet zwar, dass das Energie-Contracting "ein Schritt in die richtige Richtung" sei. Doch dieser sei zu klein, es könne nicht allein um technische Maßnahmen gehen, die Siemens ausführe. "Es fehlt: Wie spare ich Energie als Gemeinde", sagte er, "es ist uns zu wenig, wir können uns nicht darauf ausruhen, sondern müssen weitermachen, wenn das Contracting in Gang kommt."

Zweiter Bürgermeister Alfred Widmann will vor allem nicht die gesamte Laufzeit des Vertrags abwarten, bis er ein Ergebnis erfährt, sondern bat um einen Zwischenbericht. Der neue Taufkirchner Bauamtschef Stefan Beer versprach, jedes Jahr die Resultate aufzuarbeiten.