Von Bernhard Lohr, Haar

Das Haarer Rathaus will beim Klimaschutz vorangehen. Und so hat man zuletzt geschaut, wie viel Strom sich mit einfachen Mitteln einsparen lässt: Die Umwälzpumpe im Rathaus wurde auf Eco-Modus geschaltet und kam mit einer Leistung von 14 Watt aus, statt der üblichen 40 Watt. Die Temperatur in den Serverräumen wurde von 21 auf 24 Grad erhöht, was die Klimaanlage entlastete. Und die Tiefgarage erhellen neuerdings LED-Leuchten, und zwar auch nur dann, wenn sie gebraucht werden.

Doch die Aktion, bei der und 8713 Kilowattstunden Strom eingespart und 4,6 Tonnen CO₂-Ausstoß vermieden wurden, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das wurde kürzlich den Gemeinderäten vor Augen geführt, als Uwe Dankert vom Energieberatungsbüro Udeee den Klimaschutzbericht mit CO₂-Analyse und den Energiebericht für Haar vorstellte. Dankert zeigte vor dem Hintergrund des aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichts, dass viel stärkere und frühzeitiger Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels notwendig seien. "Für jeden von uns wird das Auswirkungen haben."

Das Rathaus hat mit seiner "Stromsparaktion 2020" knapp so viel CO₂-Reduktion hingekriegt, wie ein Haarer im Jahr im Durchschnitt emittiert. 5,2 Tonnen waren das laut Dankert im vergangenen Jahr, bundesweit liegt der Schnitt bei 7,9 Tonnen. Der relativ gute Wert hat auch damit zu tun, dass in Haar wenig produzierendes Gewerbe beheimatet ist. Schlecht steht Haar dagegen bei der Produktion regenerativer Energie da. 244 Photovoltaikanlagen gibt es im Gemeindegebiet, die 5,4 Prozent des Stromverbrauchs abdecken, während bundesweit immerhin 9,3 Prozent erreicht werden. Diese Zahl nahm Ulrike Olbert (Grüne) doch mit einiger Überraschung auf. Sie sei "entsetzt", sagte sie. Da müsse man "ganz, ganz massiv angreifen." Es war der einzige Kommentar im Gemeinderat zum Klimaschutz- und Energiebericht, der erstmals kombiniert vorgetragen wurde. Die Berichte wurden zur Kenntnis genommen. Beschlüsse gab es dazu nicht.

Dabei schlug Dankert keineswegs nur Alarm. Er relativiert den niedrigen Solarstromanteil mit dem Hinweis, dass Haar mit seinem hohen Anteil an Geschosswohnungen nicht prädestiniert für Solarstromproduktion sei. Auch werde einiges unternommen. Die zentralen Aufgaben lägen ohnehin in der Verkehrswende und bei der energetischen Sanierung von Gebäuden. Dankert begrüßt das Netz von Ladesäulen, das im Gemeindegebiet mittlerweile existiert. Einen Beschluss, der bei der Präsentation des Klimaschutzberichts 2018 gefasst wurde, setzt Dankert gerade um. So präsentierte er eben erst etwa 20 Interessierten aus der Tannenhofsiedlung eine exemplarische Berechnung für eine energetische Sanierung ihrer Gebäude.

Noch werde in Haar aber sehr viel mit Heizöl und Gas geheizt, sagte Dankert. Ein Umstieg auf Wärmepumpen sei angezeigt. Das einzige klimaneutrale Gebäude in Haar ist nach seinen Worten die Kindertagesstätte an der Dianastraße. Die Gemeinde stehe auch vor der großen Aufgabe, ihre eigenen Immobilien zu sanieren; was natürlich Geld kostet.

Wie kompliziert der Umstieg wird, machte Dankert am Verkehr anschaulich. Auch wenn die Zulassungsquote für Elektroautos bis 2030 schrittweise auf 90 Prozent ansteigen würde, könnten die Emissionen durch den Verkehr in Haar nur um 40 Prozent reduziert werden, rechnete er vor. Es würden auch dann einfach noch viele Benziner und Dieselfahrzeuge auf der Straße sein.