1. August 2019, 22:06 Uhr Klimaschutz Planegg radelt voraus

Würmtalgemeinde gewinnt beim Stadtradeln vor Garching

Planegg ist die Kommune, die es zu schlagen gilt: Die Gemeinde im Würmtal erradelte bei der Aktion Stadtradeln von allen teilnehmenden Kommunen aus dem Landkreis die meisten Kilometer (152 360) und stürzte damit Vorjahressieger Garching vom Sockel. Das hat am Donnerstag die Stadt Garching mitgeteilt, die nach eigener Darstellung heuer auf dem zweiten Platz unter allen 28 teilnehmenden Landkreiskommunen landete. Die Universitätsstadt hatte es im vergangenen Jahr beim Stadtradeln ganz nach oben aufs Treppchen geschafft. Heuer muss sie sich mit 119 977 gesammelten Kilometern mit dem zweiten Platz unter denjenigen Kommunen, die gemeinsam mit dem Landkreis geradelt sind, zufrieden geben.

Bundesweit liegt Garching nach derzeitiger Auswertung auf Platz 169, was im Rathaus als gute Platzierung gewertet wird. Bei der städtischen Sportlerehrung im November sollen die besten Garchinger Radlerinnen und Radler, die an der Aktion teilnahmen, ausgezeichnet werden. Mit dem Fahrradbeauftragten der Stadt, Rudi Naisar, ging es unter anderem auf eine 25-Kilometer-Strecke entlang dem Kanal sowie zu einer Sternfahrt der Nord-Allianz-Kommunen nach Ismaning. Die Fahrradkampagne Stadtradeln von 29. Juni bis 19. Juli lief in Garching zum achten Mal. Alle Garchinger waren in dieser Zeit aufgerufen, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten, um möglichst viele Wege umweltfreundlich zurückzulegen.