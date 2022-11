Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Die von der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich ausgehenden Alarmrufe hallen vielen in den Ohren. Von einer Welt am Abgrund ist die Rede. Und der UN-Generalsekretär António Guterres warnt ganz offen, die Menschheit befinde sich auf dem "Highway" zur Klimahölle. Vor diesem Hintergrund wächst auch im Landkreis München auf Kommunen und Kreispolitik der Druck, sich schneller auf den Pfad zur Klimaneutralität zu begeben. Das Ziel der Landkreis-Initiative 29++ sieht aktuell noch vor, die CO₂-Emissionen pro Bürger bis 2030 auf sechs Tonnen zu reduzieren. Klimaneutralität soll offiziell erst 2050 erreicht werden. Das ist vielen auch mit Blick auf mittlerweile nachgeschärfte nationale Klimaziele zu wenig: In Oberschleißheim und Unterschleißheim pocht jetzt etwa eine neue Bürgerinitiative auf Klimaneutralität in den Kommunen schon bis 2035.