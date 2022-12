Hohenbrunn:"Klimashow" im Stephani-Haus

Auch das Bürgerforum Hohenbrunn-Riemerling will sich am Kampf für den Klimaschutz beteiligen und lädt alle Interessierten diesen Montag, 12. Dezember, zu einer Veranstaltung ins Stephani-Haus, Taufkirchner Straße 1, ein. Von 19.30 Uhr an wird auf einer Großleinwand die "Klimashow" mit Prominenten wie Hannes Jaenicke, Eckart von Hirschhausen, Ralf Möller und Sven Plöger live gestreamt. Veranstaltet wird die Klimashow von den Autoren des Bestsellers "Machste dreckig - machste sauber", David Nelles und Christian Serrer. In der Sendung soll mit Missverständnissen rund um den Umweltschutz aufgeräumt und gezeigt werden, wie der Klimawandel weltweit gestoppt werden kann. Im Anschluss gibt es im Stephani-Haus eine Diskussion zum Thema "Wie kann man die Fernwärmeversorgung in Hohenbrunn voranbringen".