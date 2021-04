Matthias Riedel-Rüppel setzt sich als Theaterchef nicht nur mit Herzblut und Organisationstalent für Künstler wie Mitarbeiter ein, der gebürtige Kieler ist auch ein Mensch, der den Unbilden des Lebens mit Sinn für Humor begegnet: "Das Schlimmste an dem dreiwöchigen harten Lockdown sind die ersten sechs Monate!" Gut, der Spruch ist nicht von ihm selbst, aber er rezitiert ihn, um das Mai-Programm im Kleinen Theater Haar dramaturgisch angemessen anzukündigen: "Unter diesem Motto starten wir im Mai 2021 also in den siebten Monat der digitalen Kultur im Kleinen Theater."

Seit November, dem Beginn des zweiten Lockdowns, hat das Haus 38 Veranstaltungen digital und live produziert, darunter waren kostenpflichtigen Termine, aber auch Vorstellungen der Reihe "Feierabend im Netz" und das neue Talkformat "Dienstalk". Am nächsten Dienstag, 4. Mai, wird Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) zu Gast sein und es wird nicht zuletzt um die Situation der Kultur gehen - der Bezirk Oberbayern ist ja einer der Träger des Kleinen Theaters.

Unter Riedel-Rüppels Talkpartnern - auch Haars Bürgermeister Andreas Bukowski und Landrat Christoph Göbel (beide CSU) waren schon da - sind nicht alle "mit der Konsistenz der Corona-Maßnahmen so einverstanden", wie der Theaterchef es ausdrückt - und auch er selbst ist ob der Situation "genervt". Was die Öffnungsstrategien in puncto Kultur angeht, sehe er "noch kein Licht am Ende des Tunnels". Wie und ob geplante Open-Air-Veranstaltungen am Theater, etwa im Juni, veranstaltet werden könnten, sei bisher unklar respektive angesichts der strengen Vorgaben unrealistisch. Dass "im selben Kontext EM-Spiele in München mit tausenden Zuschauern in Aussicht gestellt würden", ist für Riedel-Rüppel schon gar nicht mehr verwunderlich, wobei er nicht prinzipiell gegen solche Fußballspiele mit Publikum unter vernünftigen Regelungen ist, sich aber für die Kultur eine ähnliche Offenheit wünschte. Die Kultur an sich ist ja zuletzt wieder in den Fokus gerückt durch die kritisierte Aktion #allesdichtmachen" mit der Beteiligung vieler Schauspieler. Riedel-Rüppel zeigt sich zwar nicht als Fan dieser Aktion, fand aber auch "nicht alle Filmchen so schlecht" und sagt: "Satire muss sein, auch wenn sie hier vielleicht übers Ziel hinaus geschossen ist." Falls die Filme (etwa von Jan Josef Liefers, Ulrike Folkerts, Richy Müller, Heike Makatsch) dazu beigetragen haben, dass wieder mehr über Kultur gesprochen wird, dann sei das immerhin etwas Positives.

Insgesamt positiv ist auch die Resonanz, die das Kleine Theater mit seinen Online-Formaten in den vergangenen Monaten bekommen hat. Riedel-Rüppel freut sich über eine wachsende Fan-Base auf dem Youtube-Kanal und auf der Facebook-Seite des Theaters. Die Reihe der Online-Vorstellungen im Mai eröffnet nun an diesem Sonntag Wolfgang Kamm. Der Kabarettist aus der Oberpfalz, der auf den gewagten Spitznamen "Wuffi" hört, wird sein Programm "Den kennt ja koana" präsentieren. Der Titel stimmt nicht ganz und ist etwa kokett, immerhin hat Wolfgang "Wuffi" Kamm etwa 2018 in Ottobrunn den namhaften Kabarettwettbewerb "Amici Artium" gewonnen, bei dem Teilnehmer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum auftreten.

Am 8. Mai folgt dann der Auftritt von Zizal - ein Trio, das Klezmer, Jazz und Klassik zu einer Melange verbindet, die als "Welt-Kammermusik" daherkommt. Am 9. Mai wandelt Christoph Baierl unter der Maxime "Lebensfreude!" auf den Spuren von Peter Alexander, Udo Jürgens Max Raabe und den Comedian Harmonists. Der Tenor präsentiert deutsche Chansons und Schlager aus fünf Jahrzehnten: vom kleinen grünen Kaktus über den mitreißenden Badewannentango bis zu dem Mann, den kein Schwein anruft. Am 16. Mai gastiert dann erneut das Münchner Fastfood Theater in Haar mit seinem Impro-Format "Chat'n' Play".

Am 20. Mai wird Chin Meyer, der als "Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist" firmiert, sein Programm "Leben im Plus" präsentieren. Intellektuell herausfordernd wird es auch am 30. Mai, wenn unter dem Titel "Ensemble Philosophy Meets Jazz: Interview mit Rosa Luxemburg" ein szenischer Dialog mit Livemusik zur Inszenierung kommt, verfasst und aufgeführt von Hannah Zitzmann und Andreas Belwe. Die Vorstellungen beginnen alle um 19 Uhr, außer der Auftritt von Wolfgang Kamm (18 Uhr).

Karten gibt es über https://kleinestheaterhaar.de respektive Reservix.