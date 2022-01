Mit Beginn des neuen Jahres startet auch wieder die Gesprächsreihe "Dienstalk" aus dem Café des Kleinen Theaters Haar. Die auf 45 Minuten angelegten Gespräche stellen dabei immer einen Gast in den Mittelpunkt und werden live gestreamt. Vergangenes Jahr hatte Theaterchef Matthias Riedel-Rüppel unter anderem Landrat Christoph Göbel, Bezirkstagspräsident Josef Meder oder Kabarettist Jürgen Kirner zu Gast. Am kommende Dienstag wird er Bernhard Vidoni vom Verein "Ein-Dollar-Brille" begrüßen. Ziel des 2012 in Erlangen gegründeten Vereins ist es, für eine augenoptische Grundversorgung zu sorgen, also Menschen, die sich eine Brille nicht leisten können - und davon soll es laut Verein 950 Millionen weltweit geben - zu unterstützten. Initiator des Vereins ist der frühere Mathematik- und Physiklehrer Martin Aufmuth, der 2010 mit der Entwicklung der Ein-Dollar-Brille und der zu ihrer Herstellung erforderlichen Werkzeuge begann. Inzwischen hat er Brille und Konzept sogar schon im Unesco-Hauptquartier in Paris vorgestellt. Bernhard Vidoni ist Leiter der Regionalgruppe München. Mit ihm spricht Riedel-Rüppel über den Verein, die weiteren Pläne und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Am Dienstag darauf wird die Regisseurin und Autorin Steffi Kammermeier im Theatercafé zu Gast sein. Im Gespräch mit ihr wird es um Fragen gehen wie "Ist Volkstheater noch zeitgemäß?", "Stirbt die bairische Sprache aus?" und "Was hat die Pandemie mit der Amateurtheaterszene in Bayern gemacht?".

Die Talks beginnen jeweils um 19 Uhr. Sie werden live auf dem YouTube-Kanal kth.digital und auf der Facebook-Seite des Theaters übertragen.