Von Udo Watter, Haar

Je nachdem, welche Erinnerungen man damit verbindet, kann die Rückkehr an einen vertrauten Ort schmerzhaft oder schön sein. Oder vielleicht beides. Michael Stacheder, Regisseur und langjähriger Leiter des Jungen Schauspiel Ensembles München kennt das Kleine Theater Haar natürlich besonders gut - es war etliche Jahre das Stammhaus des von ihm gegründeten Ensembles und Schauplatz zahlreicher Premieren.

An diesem Samstag wird er dorthin zurückkehren, allerdings nicht allein: Zusammen mit der Schauspielerin Anna März und dem Trio Anheizholz gestaltet er den Abend "Ich will dich an der Hand führen, um dir die Wunder der Welt zu zeigen". Im Mittelpunkt steht der Briefwechsel von Franz und Maria Marc (1905 bis 1916), der ein berührendes Zeugnis einer großen und wechselhaften Liebesgeschichte ist, aber auch Einblicke in die Kunstszene und Anfänge des Blauen Reiters ermöglicht sowie auf das Geschehen im Ersten Weltkrieg.

Stacheder und Anna März, die selbst auch in Produktionen des Jungen Schauspiel Ensembles mitgemacht hat (2014 in "Mischpoke"), werden aus dieser emotional stark aufgeladenen, auch konfliktbeladenen Korrespondenz des Künstlerpaares lesen. Das Trio Anheizholz alias Christine Schreier (Blockflöten), Stephanie Wagenstaller (Violine) und Thomas Beer (Gitarre) wird mit Werken von Franz Schubert, Leoš Janáček, Béla Bartók und Arnold Schönberg die Lesung musikalisch flankieren.

Ein bisschen emotional aufgeladen dürfte am Samstag wohl auch Stacheder sein. Der Abschied vom Kleinen Theater Haar vor einigen Jahren war ja nicht freiwillig, sondern mit dem (finanziell bedingten) Kollaps des Jungen Schauspiel Ensembles verbunden. Der Regisseur hat damals im künstlerischen und wirtschaftlichen Existenzkampf viel Energie investiert - letztlich vergeblich. "Eine Zeitlang wollte ich dann vom Theater nicht mehr wissen", erklärte er. Gleichwohl ist das Vergangenheit, Stacheder ist schon länger wieder kreativ aktiv und am Samstag stehen bei aller ambivalenten Erinnerungswehmut andere Dinge im Fokus: die bewegenden Briefe und Postkarten voller Sehnsucht und Zärtlichkeit, die sich Maria und Franz Marc geschrieben haben. Es geht um Himmel und Hölle der Liebe und um die 1911 in München gegründete Künstlergruppe "Der Blaue Reiter", die zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts gehört und neben der Sprengung traditioneller Formensprachen die Apotheose des Geistigen in der Kunst anstrebte.

Die musikalische Lesung "Ich will dich an der Hand führen" am Samstag, 26. Februar, im Kleinen Theater Haar beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über https://kleinestheaterhaar.de respektive Reservix. Eine weitere Vorstellung ist am Sonntag, 20. März, als Matinée im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen geplant.