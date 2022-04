Klingendes Finale: Für das Abschlusskonzert der Spielzeit 2022 des Kulturvereins Haar hat die Geigerin Anne Solveig Weber ein Quartett zusammengestellt, das am kommenden Sonntag, 1. Mai, Werke des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts im Kleinen Theater spielen wird. Als Ensemble Entre Amis, also im Zusammenspiel unter Freunden, führen die Musikerinnen und Musiker Werke der französische Komponisten Claude Debussy (1862 bis 1918) und Gabriel Fauré (1845 bis 1924) auf. Neben Weber, die unter anderem schon für so renommierte Sinfonieorchester wie das Royal Concertgebouw Orchestra (Amsterdam) oder die Münchner Philharmoniker gespielte hat, werden Alice Marie Weber (Bratsche) und der Cellist Samuel Lutzker, beide Mitglieder im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, mitwirken sowie der französische Pianist Yannik Rafalimanana. Auf dem Programm stehen Debussys Sonate für Violine und Klavier, seine Sonate für Cello und Klavier sowie Gabriel Faurés Klavierquartett Nr.1 in c-Moll. Das Konzert findet am 1. Mai in zwei Auflagen statt, Beginn 18 und 20.30 Uhr, Karten können online bestellt werden unter www.kulturverein-haar.de. Auch die Abendkasse ist geöffnet.