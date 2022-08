Die Haarer Bühne bietet auch in den Ferien ein durchgehendes Programm. Am Samstag kommt das Musikakrobatik-Duo "Gogol & Mäx".

Von Udo Watter, Haar

Es ist ein Duell, das sich seit vielen Jahren widerholt und immer wieder neu Tempo aufnimmt, ausgetragen in artistischen Stellungen, auf verschiedensten Instrumenten und mit haarsträubenden Wendungen. Die beiden Konzertakrobaten "Gogol & Mäx" sind seit 30 Jahren ein außergewöhnliches Duo auf der Bühne. Am Samstag, 13. August, zeigen die beiden Musikkabarettisten aus Freiburg die neueste Auflage ihres grotesken musikalischen Dauerstreits ("Teatro Musicomico") im Kleinen Theater Haar: hier der geschniegelte, Frack tragende Pianist Gogol, da der clownesk verwuschelte Mäx mit seinen überlangen Schuhen, der ihn mit List und Tücke zu übertölpeln versucht (Beginn 19 Uhr).

Drei Tage später am Dienstag, 16. August, kommt das Ensemble "Berlin 21 - Streetworkers" nach Haar. Das Quartett, das aus Torsten Zwingenberger (Schlagzeug), Lionel Haas (Piano), Martin Lillich (Bass) und Alexey Wagner (Gitarre) besteht und nach dem früheren Postzustellcode 1000 Berlin 21 (Moabit und Tiergarten) benannt ist, greift im Münchner Osten zudem auf den Sänger Tamir Cohen zurück: Geboten werden vor allem soulig funkige Songs und Arrangements, neben Eigenkompositionen "viele Lieblingssongs der urbanen Baby-Boomer-Generation", wie versprochen wird. Passt das Wetter, erklingen die Soul-Töne natürlich unter freiem Himmel.

"Auf unserer mittlerweile sehr professionellen Außenbühne bieten wir nunmehr den ganzen Sommer ein vielseitiges Programm an. Das Gute in diesem Jahr ist, dass wir wetterunabhängig handeln können", erklärt Theaterchef Matthias Riedel-Rüppel. "Bei schlechtem Wetter ist auch stets unser Theater spielbereit." Gleiches gilt für die Veranstaltungen der Reihe "Feierabend im Theater", die immer mittwochs stattfinden (und bei denen es zudem ein kulinarisches Angebot gibt): Im August gastieren die Main-Isar Blooze Boyz (an diesem Mittwoch, 13.), das Banda Ballorda Trio (17.), die Rockband Halifax & Friends (24.) und die Latin Funk Factory (31.) in Haar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Zu den "Seelen-Art"-Veranstaltungen im Herbst kommen Gerhard Polt und Senta Berger

Seit August im freien Verkauf sind auch Tickets für die Veranstaltungen in der Reihe "Seelen-Art", mit deren Erlös Projekte für seelisch erkrankte Menschen ermöglicht werden. Auch in der kommenden Herbstsaison sind wieder musikalische und kabarettistische Hochkaräter zu Gast in Haar. Am 8. September kommt "Isarindianer" Willy Michl, am 3. November die Unterbiberger Hofmusik und am 4. Dezember Gerhard Polt (Matinee, Beginn 11 Uhr). Zudem wird es eine Lesung mit Schauspielerin Senta Berger am 2. Dezember geben, deren Erlös ebenfalls für Seelen-Art-Projekte verwendet wird.

Karten für die Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.kleinestheaterhaar.reservix.de oder über das Kartentelefon des Kleinen Theaters in Haar unter 089/890 56 98 11.