Am Kleinen Theater Haar geht die alte nahtlos in die neue Saison über. Das Programm ist prall und prominent besetzt.

Von Udo Watter, Haar

Mitte September beginnt in Bayern traditionell eine Zeit, in der sich der Ernst des Lebens wieder voll entbreitet: Für Kinder und Jugendliche fängt ein neues Schuljahr an, für Feierbiester und Adabeis das Oktoberfest, die Politiker tagen regelmäßig in ihren Gremien und auch die Vorhänge in den kommunalen Kulturtempeln heben sich zum Saisonauftakt. Manche trauern angesichts der Vielfalt an kommenden Herausforderungen melancholisch dem Ende der Ferien und der Sommerpause hinterher, manche freuen sich auf die neue Epoche der Seriosität und Intensität.

Auch am Kleinen Theater Haar war an den Start in eine neue Spielzeit, der traditionell Mitte September stattfand, bisher "eine große Freude geknüpft", wie Theater Chef Matthias Riedel-Rüppel erklärt, "sehr viele Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche". Das hat sich in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt schon etwas geändert, und auch heuer - wo noch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine die Lage überschatten - ist kein ungeteilter Saisonanfangszauber dominierend. "Die Planungen bleiben schwierig", so Riedel-Rüppel. Bereits die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass dass Publikum anders als früher reagiere und eher spontan an Veranstaltungen teilnehme.

Von einem Auftakt im klassischen Sinn kann man in Haar ohnehin nur bedingt sprechen, da es diesmal im Sommer erneut keine Spielzeitpause gab und kontinuierlich Veranstaltungen stattfanden. Das neue aufwendig gestaltete Programmheft respektive Theater-Magazin, das vor einigen Tagen in der Printversion erschienen ist, beginnt denn terminlich auch mit einem Konzert am 3. September, das keinen Anfang, sondern das Ende der Freiluftsaison markiert: Auftreten wird der junge Sänger, Songwriter und Gitarrist Louis Thomaß, der mit seiner Band, den "Surfing Cowboys", Stücke spielt, die kalifornischen West-Coast-Rock der Siebziger mit dem Hillybilly-Sound der Südstaaten und modernen Pop-Einflüssen kombiniert (Beginn 19 Uhr). "Da feiern wir den Abschied von unserem Sommer-Open-Air, mit dem wir sehr zufrieden waren", so Riedel-Rüppel.

Auch ansonsten ist der Leiter des Kleinen Theaters bei aller Skepsis, mit seinem Team um "Optimismus bemüht", wie er es ausdrückt. Und für die Zuversicht spricht auch ganz entschieden der pralle Spielplan, der sich mit vielen Veranstaltungen bis in den Mai 2023 erstreckt und jede Menge prominenter sowie spannender Künstler zu bieten hat. Allein im ersten Monat gastieren unter anderem Willy Michl (in der Reihe "Seelen-Art" am 7. September) Schauspielerin und Sängerin Cornelia Corba mit ihrem Marilyn-Monroe-Programm (9. September), Theatermann Michael Stacheder mit der Franz-Marc-Lesung "Ich will dich an der Hand führen" (10. September), die "3 Männer mit Gitarre" (11. September), Kabarettist Michael Altinger auf seiner Brettl-Tour mit Gästen (14. September) oder der Tölzer Knabenchor (25. September) in Haar. Ein besonderes Highlight könnte für die, die's mögen, die Musical-Show "Musical Deluxe - Das Boyband Special" am 17. September werden. Dort werden neben bekannten Musical-Hits vor allem die Boyband-Hymnen der Neunzigerjahre zu hören sein. "Dazu haben wir die Größen der deutschen Musicallandschaft eingeladen", erklärt Riedel-Rüppel. Überhaupt dürfen sich Freunde dieses Genres freuen, es gibt in dieser Saison ein Musical-Abo am Kleinen Theater, das vier Vorstellungen beinhaltet.

Detailansicht öffnen Cornelia Corba zeigt ihr Programm "Marylin forever". (Foto: Veranstalter)

Charakteristisch sind überdies die Kooperationen mit Künstlern und Ensembles wie dem Tölzer Knabenchor, den Munich Classical Players, der Theatergruppe "Ensemble Persona", dem sozialen Verein "Desideria Care" oder der Münchner Volkssängerbühne. Hinzu kommt in dieser Saison die Zusammenarbeit mit "Redmanns Münchner Märchenbühne", die in Haar eine neue Spielstätte gefunden hat - Heinz Redmann hat 1967 das Münchner Theater für Kinder gegründet (es wird zahlreiche Vorstellungen im Oktober und Dezember geben). Weitere Eckpfeiler in Haar sind die Seelen-Art-Veranstaltungen (unter anderem mit Gerhard Polt und Senta Berger), die Projekten für Künstler mit Psychiatrieerfahrungen zugute kommen, und die Reihe "Feierabend im Theater". Die wird auch den ganzen Sommer über durchgezogen und an diesem Mittwoch, 24. August, tritt die Münchner Rockband Halifax & Friends auf (Beginn 19 Uhr).

Weitere Informationen, Tickets und auch das Theater-Magazin zum Downloaden gibt es über https://kleinestheaterhaar.de.