Das Kleine Theater Haar ist an diesem Sonntag, 30. Oktober, Schauplatz einer Podiumsdiskussion, welche die unter dem Propaganda-Begriff "Euthanasie" bekannten Morde an Psychiatrie-Patienten und geistig Behinderten als Thema in Literatur, Film und Theater behandelt. Debattiert wird am Beispiel des dokumentarischen Romans "Nebel im August", der 2008 veröffentlich wurde, später fürs Kino verfilmt wurde und 2018 auch noch in einer Theaterversion auf die Bühne kam. Protagonisten der moderierten Diskussion sind der Schriftsteller Robert Domes, Filmproduzent Ulrich Limmer sowie die Theaterintendantin Kathrin Mädler. Das Gespräch wird vom Zentrum Erinnerungskultur der Universität Regensburg veranstaltet. Die Matinee im Theatercafé beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.