Von Udo Watter, Haar

Gefühlt ist seit einigen Wochen ohnehin schon der Sommer im Anflug, und passend dazu beginnt jetzt auch die Freiluftsaison im Kleinen Theater Haar. Die Außenbühne im Garten steht, als erste Veranstaltung im Rahmen der dritten KTH-Sommer-Open-Air-Reihe ist der "Feierabend im Theater" an diesem Mittwoch, 1. Juni, geplant mit dem Konzert der Ramblers. Die vierköpfige Band wird von 19 Uhr an verschiedene Seiten des Blues zelebrieren - von Balladen über Texas Style bis Chicago Blues. Es gibt Getränke und Snacks, der Eintritt ist frei, wie immer bei "Feierabend im Theater", die Musiker freuen sich aber über Spenden.

Am Samstag, 5. Juni, wird dann zum quasi offiziellen Auftakt ein bayerisch-japanisches Musik-Crossover mit den Tokio Spitzbuam und Coconami geboten. Sollte es regnen, gibt es anders als in den beiden Vorjahren eine Alternative: "In diesem Sommer werden wir die Möglichkeit haben, dem Wetter jederzeit auszuweichen. Da es keine Zugangsbeschränkungen für unseren Theatersaal gibt, können wir bei schlechtem Wetter einfach indoor spielen - das ist eine wahnsinnige Erleichterung und gibt auch unseren Gästen mehr Planungssicherheit", sagt Theaterchef Matthias Riedel-Rüppel.

Am Sonntag, 19. Juni, wird der "Der letzte Schrei" präsentiert - ein Kabarettprogramm der Leipziger Pfeffermühle von und mit Bernard Paschke. Am Donnerstag, 23. Juni, darf das Publikum unter freiem Himmel dem Duo "Ass-Dur" lauschen, bestehend aus Dominik und Florian Wagner, die mit Klaviermusik, Gesang und schrägen Ideen ihre Zuhörer zu begeistern versuchen. Am Samstag, 25. Juni, erlebt der Theatergarten den Auftritt des jungen Kabarett-Duos Beier & Hang ("Beklopptimierung - lebst du noch oder funktionierst du schon?"). Neben diesen (geplanten) Open-Air-Vorstellungen gibt es im Juni noch weitere interessante Veranstaltungen im Kleinen Theater, an diesem Freitag, 3. Juni, etwa liest Axel Hacke (Beginn 19 Uhr).

"Insgesamt ist der Zuspruch des Publikums zu unseren Veranstaltungen noch sehr wechselhaft, aber ich bin guter Dinge, dass sich dieses in den kommenden Wochen ändern wird", erklärt Riedel-Rüppel. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter nicht allzu wechselhaft wird in den kommenden Wochen, sondern sich der Himmel über Haar vornehmlich von seiner heiteren Seite zeigt.

Weitere Informationen gibt es unter https://kleinestheaterhaar.de.