Von Udo Watter, Haar

München, Anfang der 1930er Jahre. Magdalena sucht einen Arzt, der ihren kranken Sohn behandelt, doch sie hat kein Geld, um eine Untersuchung zu bezahlen. Als dann Dr. Mephisto unvermutet auftaucht und anbietet, seine Dienste kostenfrei zur Verfügung zu stellen, ist sie schwer erleichtert: "Sie schickt der Himmel", sagt sie. "Eher ned", antwortet der Gast lakonisch-diabolisch.

Ja, ein paar Szenen und Dialoge zum Schmunzeln gibt es auch in "Dees ewig Spui von Tod & Deife", Generell aber ist das neue Stück der Münchner Volkssängerbühne, die bisher vor allem für ihre komödiantischen, mitunter derben bis durchgeknallten Inszenierungen bekannt ist, ein Drama, das in München in der Endphase der Weimarer Republik spielt und inspiriert von Goethes "Faust" ist. "A Gschicht vom Leben und Sterben lassen", wie es im Untertitel heißt. Geschrieben hat sie Roland Beier, der kreative Kopf der MVB. Uraufgeführt sollte das Stück eigentlich bereits in der vergangenen Spielzeit werden, aber die fiel der Pandemie zum Opfer.

Auch heuer schaut es nicht gerade teuflisch gut aus für eine erfolgreiche Theater-Saison, aber die MVB riskiert es, am 22. Januar 2022 soll die Premiere im Kleinen Theater Haar stattfinden "Wir haben uns gesagt: Wir haben so viel Zeit und Geld rein gelegt, wir ziehen das jetzt durch" sagt Beier. Geplant sind insgesamt neun Aufführungen im Stammhaus, dem Kleinen Theater Haar, und eine in Unterhaching im Kubiz. So richtig glücklich ist Beier mit der aktuellen Entwicklung aber natürlich nicht. "Das ist schon saublöd gerade. Wir hoffen, dass das Plus wegfällt und nur noch 2 G gilt." Reservierungen gibt es zwar schon einige, aber davon sind auch etliche vor Einführung von 2-G-plus getätigt worden.

Die MVB-typische Kombination mit Theater und Bewirtung im Saal wird es wohl ohnehin nicht geben, dafür versucht man es voraussichtlich mit Streaming. "Aber ganz ehrlich. Die Nachfrage ist bis jetzt sehr gering", sagt Beier. Da die MVB, die ein eingetragener Verein ist, die Unkosten fürs Streaming übernimmt, wäre also noch zu überlegen, ob es sich rentiert. Immerhin: In Bayern müssen sich jetzt Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) hinter sich haben, nicht mehr aktuell testen lassen, um Kulturveranstaltungen zu besuchen.

Detailansicht öffnen Roland Beier, kreativer Kopf der Münchner Volkssängerbühne, hat die Geschichte um Mephisto und die Familie Faust ins München der 1930er verlegt. (Foto: Claus Schunk)

Beier, der erster Vorsitzender ist und auch viele Jahre lang für die Inszenierungen der Volkssängerbühne verantwortlich zeichnete, hat die Regie inzwischen abgegeben. Und ist sehr froh darüber. "Für mich war klar: Irgendwann muss ein Wandel her und Jüngere sollen nachrutschen." Ein klassischer junger Hupfer ist der Regisseur Franz Rinberger zwar auch nicht mehr, aber frischen Schwung hat er offenbar reingebracht. "Er macht das super. Ich bin begeistert", so Beier, der vor Kurzem eine Probe des Ensembles im Haarer Jugendzentrum "Route 66" besuchte. Dass der neue Regisseur aus Beiers Sicht "sehr komplex" denkt und viele kleine inszenatorische Details einzubauen sucht, gefällt ihm.

"Entweder wir schaffen das oder wir sperren die Hütte zu"

Die Hauptrolle der Magdalena, die in ihrer Sehnsucht und Gier nach einem besseren Leben einen Pakt mit Mephisto eingeht und sozusagen über Leichen geht, übernimmt seine Frau Bärbel Beier. Das Stück spielt im München des Jahres 1930, wo nach dem Börsencrash viele Familien Hab und Gut, Status und ihr gewohntes Leben verlieren. Es ist eine dramatische Talfahrt durch eine Gesellschaft, die geprägt ist von Armut und Arbeitslosigkeit. Die Stadt München wird überdies immer stärker zum Nährboden für gefährliches Gedankengut, insbesondere des Nationalsozialismus. "Um das faustische Thema zu verarbeiten, bietet sich die Zeit um 1930 gut an", sagt Beier, "inzwischen kann man aber natürlich auch Parallelen zur Gegenwart sehen."

Die Mitglieder der Münchner Volkssängerbühne, die es seit 1960 gibt und für ihre Inszenierungen in bairischer Mundart bekannt ist, gestalten ihr Bühnenbild selbst und haben auch in Anna di Buono eine eigene Kostümschneiderin. Die Motivation im Ensemble ist hoch, die Impfquote auch, alle wollen wieder Theater machen. "Entweder wir schaffen das oder wir sperren die Hütte zu", sagt Roland Beier, der in Haar wohnt. Er hofft freilich, dass im Januar und Februar alles gut über die Bühne geht und freut sich auf die Inszenierung seines dramatischen Textes. Der sei "harter Tobak", aber sein nächstes Stück hat der gebürtige Unterhachinger auch schon wieder geschrieben. Es ist eine Komödie, die - so Gott (und der Deife) will - dann im Januar 2023 uraufgeführt wird.

Weitere Infos und Karten über www.mvb-ev.de/respektive Reservix.