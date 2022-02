Von Udo Watter, Haar

Unaufgeregt schiebt Doktor Mephisto die Mülltonne mit der Leiche weg, von der anderen Seite der Bühne kommt ihm eine in ein strahlend-weißes Nonnenkostüm gewandete Frau entgegen, ein Kruzifix tragend. Man sieht sich, man grüßt sich, Mephisto, dessen Antlitz hübsch diabolisch geschminkt ist, greift kurz und höflich an die Hutkrempe. Es ist nur ein kleine, momenthafte Szene, die sich hier abspielt, dramaturgisch gar nicht so bedeutend, aber ein Bild, das den Blick fängt, das sich optisch im Gedächtnis fest setzt. Oder der Abgang von Tante Annegret (Nadine Esterl) und Onkel Hans (Toni Schiefer), die das München der Dreißigerjahre verlassen und in die USA auswandern wollen: Die Schauspieler setzen sich FFP-2-Masken auf, die die Farben der amerikanischen Flagge tragen, als sie runter von der Bühne in den Theatersaal stürmen und nach Übersee aufbrechen.

Es sind nicht zuletzt auch diese kleinen, liebevollen, mit Finesse inszenierten Details, die das neue Stück "Dees ewig Spui von Tod und Deife" der Münchner Volkssänger-Bühne sehenswert machen. Dazu gehört auch die Szene, in der Bärbel Beier, die als Magdalene Faust die tragende Protagonistin ist, aus ihrem armseligen Lumpengewand schlüpft, und darunter ein glitzernd-glamouröses Flapper-Girl-Kostüm zum Vorschein kommt, mit dem sie auf jeder Goldenen-Zwanziger-Party bestechen könnte. Das alles geschieht in fließender Bewegung und ist handlungstechnisch auch ein Sprung in eine andere Zeitebene, in der die Familie Faust noch großbürgerlich-wohlhabend war.

Das Stück handelt vom Niedergang dieser Familie: Magdalena und auch ihr Mann Hubertus (Walter Gelmini) lassen sich auf einen Pakt, ein Spiel mit dem Teufel - respektive seinem Vertreter Doktor Mephisto - ein, dass sie letztlich nicht gewinnen können. Und auf ihrem Weg in den Abgrund opfern sie zudem die Seelen ihrer Kinder Johanna (Franziska Lohr) und Josef (Max Endres). Geschrieben hat es Roland Beier, der Kopf und Stammautor der Münchner-Volkssängerbühne. Nachdem die Aufführung im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer fiel, zeigt das Ensemble jetzt die Inszenierung in mehreren Vorstellungen in seiner künstlerischen Heimat, dem Kleinen Theater Haar (und am 19. Februar im Unterhachinger Kubiz).

Detailansicht öffnen Die Familie Faust (Franziska Lohr, Bärbel Beier, Max Endres v. l.) muss sich in ihrer Not mit einem leeren Suppentopf begnügen (Foto: Claus Schunk)

Inspirieren lassen hat sich Roland Beier, der in den vergangenen Jahren eher komödiantische Stücke mit Faible für durchgeknallte Töne geschrieben hat, unter anderem von Goethes Faust-Drama - es werden auch ein paar Original-Zitate verwendet. Als historischer Schauplatz fungiert München in der Endphase der Weimarer Republik, ein Ort der politischen wie gesellschaftlichen Umbrüche: Der Börsencrash von 1930, Armut und Arbeitslosigkeit sowie der Aufstieg der Nazis wirft seine Schatten über die Epoche. Manch Parallele zur Gegenwart hat Beier auch eingebaut: So bietet die Straßenhändlerin (Hanna Timm) neben Gemüse auch Klopapier an, wer will, kann zudem in der Verführbarkeit der Bürger, dem Erodieren moralischer Maßstäbe in Zeiten der Unruhe oder dem Suchen von Sündenböcken (im Stück: "Der Jud' war's"!) gewisse Assoziationen zur heutigen Zeit ziehen, letztlich sind es aber wohl zeitlose Themen.

Manche Figurenzeichnung, manche Entwicklung mag dabei ein bisschen plakativ geraten sein, es sitzt auch nicht jede Pointe. Aber generell ist es ein fesselndes, ambitioniertes Stück, in dem auch lyrische Intermezzi ("Nonne" Andrea Ginter als Erzählerin) und couplet-artige Musikeinlagen ("Wenn as Gnack recht kracht', is Schicht im Schacht, und wenn der Deife lacht, is Schicht im Schacht") eine Rolle spielen. Großartig sind die Kostüme (geschneidert von Anna di Buono), dazu gibt es innerhalb des tragischen Stoffes diverse humorvolle Einlagen: das Feilbieten eines Stuhles aus Familienbesitz wird etwa zum Running Gag, immer wieder wird er durch verschiedene Schauspieler dem Publikum angeboten. Das wird sogar interaktiv gefordert, und darf in einer Szene vorher verteilte und zum Papierflieger umgewandelte Daimler-Benz-"Stammaktien" aus den Dreißigern auf die Bühne werfen.

Entscheidend für den Erfolg einer solchen Inszenierung - für die Regie zeichnen Hanna Timm und Franz Rinberger verantwortlich - ist natürlich auch die Spiellust des Ensembles, und die ist groß. Die Bühnensprache ist selbstverständlich bairisch, ohne dass dabei in allzu unverständliche Tiefen der Mundart vorgedrungen wird. Am stärksten gefordert ist Bärbel Beier als Magdalena Faust, die als einst verwöhnte und egozentrische Bürgersgattin ("30 Prozent Arbeitslosigkeit. Das ist gut. Dann wird das Personal billiger") den Umbruch zunächst nicht begreifen will, und dann später als verarmte Frau wenig Skrupel kennt, sich mit dem teuflischen Mephisto einzulassen. Zu Beginn ihrer Bekanntschaft sagt sie noch: "Sie schickt der Himmel". Und er: "Knapp daneben." Bärbel Beier überzeugt in ihrer Rolle, aber ähnlich wie bei Franz Lohmair, der als Mephisto seine "Patienten" gerne drogenabhängig macht, hätte manchmal noch mehr Bühnenpräsenz nicht geschadet. Insgesamt freilich sind die Leistungen der Darsteller, die ja Theater als Leidenschaft betreiben, durchweg gut: stellvertretend seien noch Helmut Achmüller als reicher Schwerenöter genannt und Sepp Hundmeyer als brutaler Nazi-Bürger. Besonders hübsch auch der würdevoll-komödiantische Auftritt von Benedikt Stetter als Butler Franz, der immer "Karl" genannt wird. Es ist nur eine Nebenszene im ersten Teil des Abends - aber auch sie trägt zu den vielen schönen Details dieser Inszenierung bei.

Weitere Vorstellungen von "Dees ewig Spui von Tod und Deife - eine Geschichte vom Leben und Sterben lassen" im Kleinen Theater Haar am 11., 12. und 18. Februar, am 19. Februar im Kubiz, Unterhaching.