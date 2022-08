Eine musikalische Reise quer durch den amerikanischen Südwesten wird an diesem Mittwoch, 17. August, im Münchner Osten geboten: Die Country-Spezialisten von Ronny Nash & his Whiteline Casanovas spielen zum "Feierabend im Theater" in Haar auf. Professionelle Arrangements, langjährige Bühnenerfahrung, handgemachte Musik ohne technische Hilfsmittel und nicht zuletzt das typische Western-Outfit sprechen dafür, dass die Protagonisten eine authentische Atmosphäre schaffen, die nicht nur eingefleischte Country-Fans überzeugt. Neben klassischem Songs von Willie Nelson, Kris Kristofferson, Johnny Cash oder John Denver beherrschen die Musiker um Frontmann Ronny Nash aus Kolbermoor auch Modern Country und Country Rock. Dazu gehören Stücke von Garth Brooks, der zu den kommerziell erfolgreichsten Sängern der USA gehört, aber hierzulande kaum bekannt ist. Der "Feierabend" an der Außenbühne des Kleinen Theaters beginnt um 19 Uhr, es gibt auch ein kulinarisches Angebot und Getränke. Er findet immer mittwochs statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.