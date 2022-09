Sigi Zimmerschied ist einer der Künstler, die bei "Kultur am Ostpol" in Haar auftraten. Das Foto zeigt ihn 1993 in Dachau.

Von Udo Watter, Haar

Ein Tisch, ein Stuhl, ein Mikro. Dahinter der rote Vorhang. Der Mann auf der Bühne sagt: "Wir wussten zwar nicht, was Kabarett ist, aber wir waren uns sicher, dass wir hassten." Und dann erzählt er etwas von einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung. Im Himmel. Von Gottvater, der das Passauer Bistumsblatt liest. Vom Heiligen Geist, der den Spirituosen verfallen sei. Von Maria, die das zweite Mal in anderen Umständen sei. "Und keiner will's gewesen sein." Der Mann ist 36 Jahre alt, heißt Sigi Zimmerschied und ficht da auf der Theaterbühne in Haar seinen langen, von Hass befeuerten Kampf mit dem katholisch-klerikal-reaktionären Geist aus, der nicht nur seine Heimatstadt Passau damals prägt: eloquent und mit bösem Witz.

Man kann sich diesen Auftritt Zimmerschieds vom Juli 1989 in seiner gesamten Länge auf Youtube anschauen, zu finden unter dem Motto "Peters Fundkiste". Wer das eingibt, wird auch noch auf Gerhard Polt und Ottfried Fischer stoßen, wie sie Anfang der Neunziger in Haar auftreten. Auf das Musikkabarett-Duo "Mehlprimeln", auf Dieter Hildebrandt und seine Frau Renate Küster oder den Liedermacher Hannes Wader, der sowohl durch seine sozialistischen Hymnen und Arbeiterlieder als auch mit leiseren, poetischen Chansons bekannt wurde.

"Die Aufnahmen stammen aus einer Zeit der Entwicklung zur Sozialpsychiatrie, man war bestrebt, das Ghetto der geschlossenen Anstalt zu beenden und die Patienten gemeindenah zu versorgen", erklärt Peter Vaitl, ehemaliger Oberarzt an der Klinik in Haar. Man habe die VHS-Kassetten vor einiger Zeit im Archiv entdeckt und sie vor der Vernichtung bewahrt. Mehr noch: 14 Veranstaltungen aus dieser Zeit um 1990 sind nach entsprechender Digitalisierung nun auf Youtube eingestellt und können gesehen werden.

Peter Vaitl war damals, Ende der Achtziger, einer der maßgeblichen Figuren, die die Idee vorantrieben, den Ghetto-Charakter der Anstalt abzubauen und Kunst- und Kulturprojekte für Menschen mit Psychiatrieerfahrung zu realisieren; der Eintritt war für Patienten kostenlos. Das Ganze wurzelte in der Arbeit des 1986 gegründeten Vereins "Regenbogen" und war verbunden mit der von Vaitl und Jürgen Michal geprägten Initiative "Kultur am Ostpol" - für die sie später, im Jahr 2000, einen Tassilo-Hauptpreis der SZ bekamen.

"Wir haben die circa 20 VHS-Kassetten zur Aufbewahrung an das Deutsche Kabarettarchiv in Mainz übergeben."

Die Aufnahmen von den Auftritten dürften nicht nur hübsche nostalgische Gefühle wecken, sondern sind auch von kabaretthistorischer Relevanz. "Wir haben die circa 20 VHS-Kassetten zur Aufbewahrung an das Deutsche Kabarettarchiv in Mainz übergeben", erklärt Vaitl.

Einer, der damals auch schon in Haar die Bühne mit Bluessound gerockt hat (allerdings zum Bedauern Vaitls einer Veröffentlichung seines damaligen Auftritts nicht zugestimmt hat), wird dafür an diesem Donnerstag, 8. September, im Kleinen Theater zu sehen sein. In der Reihe "Seelen-Art" gibt der "Isarindianer" Willy Michl alias "Sound of Thunder" ein Konzert, Beginn ist um 19 Uhr. "Seelen-Art" wurzelt auch in der Initiative "Kultur am Ostpol" und unterstützt Kunstprojekte für seelisch erkrankte Menschen, die unter anderem mit dem Erlös aus Konzert- oder Kabarettveranstaltungen finanziert werden. Weitere Informationen gibt es unter https://kleinestheaterhaar.de.