Ist es möglich, die Handynummer eines Unbekannten zu erraten? Kann uns jemand tatsächlich dazu bringen, in Trance zu fallen und spontan unseren Namen zu vergessen? Alexander Schelle weiß die Antworten auf all diese Fragen und nimmt die Zuschauer an diesem Donnerstag, 29. Oktober, von 19 Uhr an im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 6, in seiner unterhaltsamen Mentalshow mit einem faszinierenden Trip durch die wunderbare Welt der "Gehirnwäsche". Karten erhältlich unter www.kleinestheaterhaar.reservix.de.