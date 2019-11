Der Betrieb des Kleinen Theaters in Haar ist für die nächsten fünf Jahre gesichert. Der Gemeinde Haar hat wie der Bezirk Oberbayern den Zuschuss für die Kultureinrichtung aufgestockt. Haar gibt bis 2024 jährlich 12 500 Euro mehr und folglich 72 500 Euro, damit die Einrichtung auf dem ehemaligen Areal des Isar-Amper-Klinikums weiterarbeiten kann. Der Bezirk hat seinen Beitrag bereits um 25 000 Euro auf 145 000 erhöht.

Die Entscheidung fiel den Gemeinderäten trotz angespannter Finanzlage relativ leicht, weil sich die Kultureinrichtung gut entwickelt hat. Die Besucherzahlen stiegen, ebenso die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und die Spenden.

Damit hat sich rückblickend aus Sicht von Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) die Entscheidung im Jahr 2013 als richtig erwiesen, das Jugendstil-Gebäude für die Kultur zu sichern. Damals einigten sich der Bezirk und die Gemeinde auf eine Zuschussregelung für das aus dem Jahr 1912 stammenden Haus, das als Teil der Klinik als Apotheke, Bettenlager und Kino genutzt wurde. Die weitaus meisten denkmalgeschützten Gebäude ringsum auf dem Areal wurden an Investoren verkauft und werden derzeit in hochwertige Wohnbereiche umgebaut.

Das Theater liegt am Rand einer Großbaustelle. Trotzdem hat Theaterchef Matthias Riedel-Rüppel im Hauptausschuss des Gemeinderats am Dienstagabend beeindruckende Zahlen vorgelegt: So ist etwa die Auslastung von davor 57 auf 70 Prozent im Jahr 2017 und 2018 gestiegen. Die Situation um das Theater habe sich seit den Anfängen komplett gewandelt, sagte der parteifreie Gemeinderat Ton van Lier. Anfangs habe man über den Betrieb eines Hauses mit leeren Sälen diskutiert. Heute sei es in der Mitte der Bürgerschaft angekommen. Dennoch blieb ein Defizit von 47 600 Euro im Jahr 2018 stehen, weshalb Riedel-Rüppel wie davor schon beim Bezirk um einen höheren Zuschuss der Gemeinde bat. Müller sagte, ein Kulturbetrieb trage sich nie allein, und sprach sich dafür aus, mehr Geld zu geben. "Uns allen liegt dieses Kleine Theater am Herzen."

Ein Hotspot im östlichen Bayern

Das vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Bezirkskliniken geführte Kleine Theater hat sich mit einem Mix aus anspruchsvollem und niedrigschwelligem Programm im Kulturkalender der Region einen Platz erarbeitet. Es treten Kabarettisten von Rang auf, wie Michael Lerchenberg, aber auch ambitionierte Nachwuchskünstler. Die Einrichtung ist einer inklusiven Arbeit verpflichtet, wie sie sich in der Ausstellungsserie Seelen-Art mit Werken von Künstlern mit Psychiatrieerfahrung darstellt. Beim "Feierabend im Theater" sind in lockerer Atmosphäre Künstler bei freiem Eintritt zu erleben. Der soziale Auftrag setze Grenzen bei der Profitabilität des Kleinen Theaters, das sich kulturell zum "wichtigen Hotspot im östlichen Oberbayern" entwickelt habe, sagte Riedel-Rüppel.

Der Bezirk nutzt das Haus. Wichtige Partner sind der Bayerische Rundfunk und die Gemeinde. Trotzdem ist manches ausbaufähig. So werden laut Riedel-Rüppel die zu Sonderbedingungen für örtliche Akteure reservierten acht Veranstaltungen nicht ausgeschöpft. Die Vermietungen sollten ausgebaut werden, sagte Martin Spuckti, Vorstandsvorsitzender der Klinikbetriebs des Bezirks, am Dienstag im Ausschuss.