Erstaunliche Klangvielfalt und Strahlkraft zeichnen die guten Blechbläserquintette aus. Das gilt auch für das BR Brass Quintett, das am Sonntag, 22. Januar, im Kleinen Theater Haar auftritt. Die fünf Protagonisten - Hannes Läublin und Thomas Kiechle an der Trompete, Ursula Kepser am Horn, der in Haar lebende Posaunist Hansjörg Profanter und Tubist Stefan Tischler - sind erfahrene Musiker und haben sich alle als Mitglieder im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Renommee erworben. In dem vom Kulturverein Haar organisierten Konzert wird ein reiches klangliches Spektrum präsentiert mit Werken von William Byrd und Claudio Monteverdi, Thomas Morley und Samuel Scheid, Antonin Dvořák und Enrique Crespo, Paul Dukas und Joseph Horowitz, Alan Hovhannes bis zu Leonard Bernstein. Die Veranstaltung unter dem Motto "Amazing Brass" beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter www.kulturverein-haar.de, bei Schreibwaren Willerer und an der Abendkasse.