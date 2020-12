Charles Dickens berühmte Weihnachtsgeschichte "A Christmas Carol" von 1843 hat unbestritten universellen Charakter. Es geht um Geiz und Großzügigkeit, Missgunst und Lebensfreude und am Ende um die Läuterung des bösartigen Weihnachtsmuffels Ebenezer Scrooge. Die Kabarettistin Liesl Weapon und der Schauspieler Andreas Bittl haben diese Botschaft zum Fest der Liebe ins Bairische übertragen und einen szenischen Abend mit Musik arrangiert. Es ist mittlerweile das fünfte Jahr, in dem die beiden mit "A Weihnachtsg'schicht" auf der Bühne stehen - diesmal in der Reihe KTH.Ditigal des Kleinen Theaters Haar. Zu erleben ist die weihnachtliche Online-Inszenierung an diesem Freitag, 11. Dezember, 19 Uhr. Karten gibt es online unter www.kleinestheaterhaar.de. Auf dem erworbenen Ticket findet sich die Website für die Veranstaltung sowie ein persönlicher Zugangscode.