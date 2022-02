Die Gesprächsreihe "Dienstalk" im Kleinen Theater Haar, bei der gewöhnlich kulturelle und gesellschaftspolitische Themen verhandelt werden, widmet sich aus aktuellem Anlass dem Krieg in der Ukraine. Theaterchef Matthias Riedel-Rüppel wird an diesem Dienstag, 1. März, mit dem ukrainischen Dolmetscher Igor Lisovskyi und Frieder Alberth reden, der sich seit vielen Jahren in der Ukraine im Bereich der Aids-Hilfe engagiert. "Seit einem Jahr gibt es unseren Diensttalk, noch nie war er so aktuell wie in dieser Woche", so Riedel-Rüppel. Seine Talkpartner haben sicher viel zu erzählen: Igor Lisovskyi war auf einer Dienstreise in Danzig, als Wladimir Putin sein Land angriff, dort traf er seinen Augsburger Freund Frieder Alberth. Für Lisovskyi ist der Weg zurück in seine Heimat abgeschnitten, dort sind aber noch seine Ehefrau und seine beiden Töchter, vier und acht Jahre alt. Jetzt versucht er, von Deutschland aus zu helfen. Und natürlich möchte er seine Familie wiedersehen. Die Veranstaltung in Haar beginnt um 19 Uhr.

Das Gespräch ist auf Youtube (Youtube-Kanal kth.digital) und der Facebookseite des Theaters zu sehen.