Nachdem die Caritas-Kleiderkammer in Haar zuletzt pandemiebedingt geschlossen war, können demnächst zu festgelegten Terminen wieder Kleidungsstücke gespendet und von Berechtigten mitgenommen werden. Wer Aussortiertes aus der eigenen Garderobe vorbeibringen will, kann dies am Donnerstag, 23. Juni, und am Donnerstag, 14. Juli, tun. Angenommen wird aktuell ausschließlich Sommerkleidung. Zudem sollten Spender und Spenderinnen der Caritas zufolge für die Kleiderabgabe ausreichend Zeit einplanen, da die Kleidungsstücke in der Kleiderkammer durchgesehen werden.

Am 30. Juni, 7. Juli, 21. Juli und 28. Juli, ebenfalls jeweils ein Donnerstag, werden Kleider an Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Haar, Kirchheim, Aschheim und Feldkirchen abgegeben, die Sozialleistungen oder ein niedriges Einkommen beziehen. Sowohl für die Annahme wie für die Ausgabe der Kleider gelten die Öffnungszeiten von 9.30 bis 11.30 Uhr, im Gebäude herrscht FFP2-Maskenpflicht. Weitere Informationen können unter soziale-beratung-haar@caritasmuenchen.de oder telefonisch unter 089/46 23 67 10 eingeholt werden.